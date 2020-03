Se billedserie HRJ Service har på nuværende tidspunkt godt 65 på arbejde. Få er sendt hjem, fordi der er lidt mindre at lave under corona-krisen. På billedet her ses Claus Nielsen. Foto: Kim Palm

Håndværkerglæde over hurtige kommunale udbud

Næstved - 31. marts 2020 kl. 04:47 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle er meget glade for det nye tiltag, for andre har det ikke den store betydning. Efter regeringen torsdag besluttede at fjerne anlægsloftet for i år, vil Næstved Kommune rykke en del opgaver fra 2021 til indeværende år, men det kommer til at tage nogle uger, før det kan føres ud i livet.

Til gengæld vil kommunen fluks fremrykke opgaver, som ellers først skulle have være lavet på den anden side af sommerferien. Men er der overhovedet brug for dette tiltag blandt de lokale entreprenører og håndværkere?

- Det er en håndsrækning til den lokale bygge- og anlægsbranche. Det er en god ting og god timing, mener Thomas Jakobsen, direktør for HRJ Service i Karrebæk med pt. godt 65 på arbejde.

Her er cirka en håndfuld medarbejdere sendt hjem, fordi der er lidt mindre at lave under Coronakrisen.

- Vi har lidt mindre af de større opgaver, men til gengæld kan vi mærke, at private lige nu har bedre tid til at få sat opgaver i gang, siger Thomas Jakobsen.

HRJ Service har tænkt sig at byde ind på nogle af opgaverne.

Ikke nødvendigt Til gengæld siger mester Peter Fugl Jakobsen hos Børge Jakobsen & Søn:

- Vi har den ordrebog, vi skal have til og med august, så det er ikke noget vi vil byde på pt. Vi kunne godt have klaret os uden.

Hos Børge Jakobsen & Søn er man omkring 85 medarbejdere.

- Der er hele tiden nogen hjemme på grund af mistanke om Corona, eller fordi de er i karantæne, så vi kører på omkring 90 procent af den arbejdsstyrke, vi ellers havde været. Det er nådigt sluppet, siger Peter Fugl Jakobsen, der primært har folk til at arbejde på mindre byggepladser i Københavnsområdet.

- Det er muligt, vi i år kommer til at mangle en million kroner i omsætning, så vi går fra et overskud på tre millioner til to millioner, men det går nok også, siger ejerlederen.

Med kyshånd - Det er positivt, at kommunen fremrykker nogle opgaver. Det tager vi imod med kyshånd og byder gerne på det, siger Bent Hartmann, administrerende direktør i H.Nielsen & Søn, som konstaterer, at boligselskaber og mange private har bremset helt op og ikke vil have håndværkere inden døre i disse tider.

Her er fortsat lige omkring 90 medarbejdere i den lokale bygge- og anlægsvirksomhed.

- Vi har endnu ikke sendt nogen hjem, og hvis ikke det bliver værre end nu, så skal vi nok kunne holde alle beskæftigede, selv om telefonerne da er mere stille, end de plejer at være, siger Bent Hartmann.

Stor betydning Hos Jørn Johansen A/S gør indehaveren, som altid alt hvad han kan for at fastholde sine medarbejdere, så ingen af de godt 20 ansatte er sendt hjem, selv om der ikke er så meget at lave som normalt.

- Det er dedikerede medarbejdere, som gerne vil på job. Nogle af dem er gået i gang med renoveringsopgaver på firmaets ejendom, fortæller han, der har godt 20 medarbejdere ansat, der udfører murer-, tømrer- og malerarbejde.

- At kommunen fremrykker opgaver, betyder rigtig meget for os, siger han, der for tiden både oplever kunder, der aflyser, og kunder, som fastholder deres opgaver for at være med til at holde hjulene i gang.

Motorvejen - Det ville da være rart, hvis regeringen ville sætte vores motorvej på budgettet, siger Carl-Ole Holbøll fra Holbøll A/S om de generelle planer for sætte flere anlægsarbejder i gang.

I hovedafdelingen i Lov er der 120 ansatte, som alle stadig har nok at lave.

- Vi har travlt nok og har ikke tænkt os at byde ind på de kommunale opgaver, siger Carl-Ole Holbøll. Holbøll A/S har en årlig omsætning på 250 mio. kroner.

- Vi er ikke ramt af krisen endnu. Kun et sted, hvor vi havde fem mand gående, er arbejdet stoppet, fordi de belgiere, som vi samarbejde med, tog hjem, fortæller Carl-Ole Holbøll. Holbøll A/S laver mest anlægsarbejde som byggemodning, kloakker, veje og klimasikring:

- Så det meste foregår udendørs og ofte med en mand i en gravemaskine, så det ændrer ikke så meget ved vores arbejdsgang, siger Holbølls direktør.

Krisen har til gengæld givet lidt mere planlægningsarbejde, da der skal tages hensyn til medarbejdere med ægtefæller ansat i sundhedsvæsnet og børn, der er hjemme fra skole eller daginstitution.

