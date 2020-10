Håndarbejdslærer strikkede helt særlig rejse sammen

Håndarbejdslærer og rejsebogsforfatter Trine Eger Nielsen fortæller om sin rejse til New Zealand. Om at følge sine drømme, om at rejse alene og ikke mindst om uld og garn.

Trine Eger Nielsen har udgivet en bog med modeller fra rejsen i New Zealand - Jorden rundt med mine strikkepinde. Bogens 12 modeller ledsages af stemningsfulde billeder og historier fra strikkerejsen. Modellerne bærer tydeligt præg af hendes passion for naturmaterialer og gennemført design.

Trine Eger Nielsen har bevidst valgt at drømme, glæde og begejstring skal have lov at fylde i livet. Og hendes rejse er beviset på, at det kan lykkes at leve sine drømme ud.