HTX-elever er tilbage på sporet

Næstved - 12. maj 2020 kl. 08:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EUC Sjælland er genåbnet for 3. g'erne på HTX i Næstved og Køge og skolen følger naturligvis alle retningslinger fra Sundhedsstyrelsen.

Læs hvordan elever, skolens rektor, en lærer og skolens rengøringsassistent oplever genåbningen og, hvordan sundhedskrisen har påvirket deres hverdag.

Karoline Frederiksen, 19 år 3.B, biotek. HTX Næstved:

I starten var det ok at være hjemme, men det blev stressende med tiden. Jeg brugte meget længere tid på lektier og opgaver. Fra 8 til 17 hver dag. Jeg bor i Fuglebjerg med min mor og to brødre, så der kunne også komme flere spændinger, når man var sammen hele tiden. Det er fantastisk at se mine venner nu, det er det jeg glædede mig mest til. Da vi ikke måtte se hinanden, lavede vi filmaftener sammen online, så så vi den samme film på Netflix og snakkede om den bagefter. Det var hyggeligt, siger hun.

Nicklas Klittum, 19 år, 3.C, Informatik HTX Næstved, spillede badminton med en veninde, da Danmark lukkede corona-gardinet ned og hans skole også lukkede.

- Det var meget surrealistisk. Jeg fik et chok. Nu er det allerbedste at se mine venner igen og på en mærkelig måde også lærerne og høre deres stemme. Jeg passer på ikke at røre mig i ansigtet, når jeg er her. Det har jeg lært, da jeg arbejder i en dagligvarebutik. Ellers er det fedt at høre alt om vennernes liv igen. Der er så meget, man ikke har fået fulgt med i, fortæller han.

Rektor på HTX i Næstved, Per Munkholm, er glad for genåbningen.

- Lærerne havde brug for at se deres elever. Vi har fået meget ud af den virtuelle undervisning, men det er ikke det samme. Det skete jo fra den ene dag til den anden, at Danmark skulle omstille sig til en anderledes undervisningsform, og det taget i betragtning, synes jeg virkelig, vi har klaret det godt. Der er blevet brugt Discord, Zoom og Microsoft Teams i undervisningen. Men i det fysiske møde med hinanden, opstår der noget helt andet. Ofte giver uformelle samtaler også noget vigtigt, siger han.

Afstand er svær

Jesper Andersen er matematiklærer på A-niveau HTX Næstved.

- Det er dejligt at skolen åbner. Jeg har dog haft nogle bekymringer, da jeg er lidt oppe i årene. Men da jeg blev briefet om, hvordan bordene blev stillet med afstand, så tænkte jeg, det var ok. Jeg går også bag ved eleverne, når jeg kommer for at hjælpe dem, så vi ikke står ansigt til ansigt. I matematik er det indledende teoretiske stof fint at undervise i virtuelt - mens andre mere svære opgaver er vanskeligere at undervise i på afstand. Det at møde fysisk kan så meget andet. Man får kropssproget med og kan se i ansigtet om en elev har forstået stoffet, siger han.

Spritter af og af

Dragica Nici er rengøringsassistent HTX Næstved. Hun bor tæt på skolen, så hun kommer forbi to gange om dagen for at spritte af.

- Jeg har gjort rent på HTX i Næstved i seks år, så jeg kender hver en krog af skolen. Alt skal sprittes af flere gange om dagen: Borde, dørhåndtag, stikkontakter - og så skal gulvene vaskes og toiletterne rengøres grundigt. Det værste ved Corona, er at man ikke kan shoppe, gå i Zoologisk Have eller hygge sig ude. Men så er jeg derhjemme og nyder haven og børnebørnene, siger hun.