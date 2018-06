HG's piger vinder fire medaljer

To medaljer af guld, en af sølv og en af bronze var hvad HG's otte TeamGym konkurrence-hold kunne tage med sig hjem fra forrige weekends forbundsmesterskaber. Kvalifikationen til turneringen var i sig selv meget flot, og at der så også kom medaljer med hjem gjorde blot præstationen endnu mere imponerende. To microhold for de 6 til 10-årige, fire minihold med de 10 til 12-årigeog to juniorhold for de 13 til 17-årige var, hvad HG Gymnastik havde med til konkurrencen.