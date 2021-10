Se billedserie Velkommen i Dukkehuset. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Gys for alle aldre i BonBon-Land

Næstved - 09. oktober 2021 kl. 19:44 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

En portal med gargoyler og en kirkegård, hvor en person tilsyneladende er blevet levende begravet og lige netop ikke nåede at komme fri af gravstenen.

Scenen er sat, og ingen gæster kan være i tvivl om, at vi nærmer os halloween.

- Det er helt klart blevet en større ting i løbet af de seks år, hvor jeg har haft ansvaret for vores halloween her i parken, siger BonBon-Lands Mette Christina Nielsen, da vi kigger forbi forlystelsesparken i Holme-Olstrup.

Udendørs gys Det er helt bevidst, at der ikke er noget "blod" ude i parken. Det støder man først på, når man bevæger sig ind i et af spøgelseshusene eller begiver sig ud på Zombiestien, så gysene er et tilvalg. Artiklen fortsætter under billedet.

Portalen er en af årets halloweennyheder. Foto: Jens Wollesen

Zombiestien er årets nyhed, når vi snakker halloween. Her har BonBon-Land for første gang forsøgt sig med en udendørs uhyggelig forlystelse:

- Vi var lidt spændt på, om vi kunne gøre det uhyggeligt nok udenfor, men "skræmmende" var det ord, vi hørte mest fra de første gæster på stien, så det er ok, siger Mette Christina Nielsen tilfreds. Artiklen fortsætter under billedet.

Kirkegården hører til i den milde ende af gyserskalaen. Fotos: Jens Wollesen

Zombier og dukker En serie som "Dead Man Walking" har gjort zombier populære igen, og der er også mange, der af en eller grund synes, at dukker er uhyggelige. Både Dukkehuset og Zombiestien har fået fem spøgelser og betegnelsen meget uhyggelig ligesom Viggos gyserfest, men der findes også mere fredelige spøgelseshuse som Det besatte spejlhus og Troldens grotte.

- Det er meget svært at sætte alder på, for hvad man synes er uhyggeligt, er meget individuelt. Det er alt efter alderen op til en selv eller ens forældre at afgøre, hvornår man er klar til de forskellige spøgelseshuse, siger Mette Christina Nielsen.

Sjællandskes 10-årige testperson var i hvert fald godt tilfreds med gysene i Dukkehuset. Artiklen fortsætter under billedet.

Uhyggelige zombier befolker den nye Zombiesti, BonBon-Lands første udendørs “spøgelseshus”. Foto: Jens Wollesen

Trick & treat og spillefilm For efterhånden tredje gang er det muligt at købe en billet og gå trick & treat i parken.

Med i posen er BonBon-Lands første juleskrabekalender, en julekalender man også kan købe løst i Slaraffenland, hvor de store præmier er en tur i BonBon-Land for hele klassen eller muligheden for at tømme Slaraffenland på et minut.

En anden nyhed er, at BonBio for første gang viser en rigtig spillefilm. For 50 kroner pr. billet kan man komme ind og se "Forsvundet til halloween" i parkens biograf.

I Søløven kan man tælle græskar og være med i konkurrencen om et årskort eller nogle billetter til BonBon-Land.

Men man kan også bare gå rundt og nyde synet af træerne i de flotte efterårsfarver, som harmonerer fint med de mange hundrede græskar rundt omkring i parken, hvor der også er al mulig anden halloweenpynt. Artiklen fortsætter under billedet.

Nogle af de nye figurer indkøbt til denne halloween. Foto: Jens Wollesen

Alle forlystelser er åbent som normalt, og i skolernes efterårsferie vil der også være åbent i buffetrestauranten La Fiesta, hvor der vil blive lavet ballondyr til børnene, og der vil være live guitarspil.

BonBon-Land har åbent søndag den 10. oktober og i hele efterårsferien og lukker så for i år søndag den 24. oktober klokken 17.

Halloweenhygge i BonBon-Land. Foto: Jens Wollesen