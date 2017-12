Gymnastikshow i verdensklasse med lokalt islæt til Næstved

- Når man er færdig på Verdensholdet, så kommer man ret hurtigt til at savne holdet og også det at være på gulvet og lave opvisning. For det er især dér, man mærker fællesskabet. Og så bliver det også sjovt at lave et indslag sammen med de to tidligere Verdenshold, så man også fornemmer det fællesskab, de har haft sammen. Men jeg glæder mig allermest til at mærke det sus, der er ved at være på gulvet igen, siger Pernille Schou Jørgensen.