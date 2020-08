Vigga Lerbech, Celiea de Fries og Augusta Cordes Blom på 7 år er blandt de yngste gymnaster på det nye microhold i Lille Næstved. De elsker gymnastik og glæder sig til at træne tre gange om ugen med kammeraterne. Foto: LNI

Send til din ven. X Artiklen: Gymnastikhold må starte forfra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnastikhold må starte forfra

Næstved - 29. august 2020 kl. 20:57 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som for alle andre sportsgrene ødelagde coronaen også sidste sæson for gymnastikpigerne i Lille Næstved Idrætsforening. Ambitionerne var ellers høje for de nye konkurrencehold, der dog nåede at vise fine takter inden nedlukningen med to guldmedaljer ved Sjællandsmesterskaberne for mini- og juniorpigerne i Danmarksserien samt optagelse i landets bedste række.

Sidste sæsons fine resultater bliver dog nulstillet i den nye sæson, idet Danmarks Gymnastik Forbund har besluttet at lægge resultaterne fra sæsonen før coronakrisen til grund for holdenes placeringer i henholdsvis Danmarksserien og Ligaen. Det betyder, at Lille Næstved-holdet igen skal søge om wildcard til Ligaen, da holdet ikke eksisterede i forrige sæson.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi skal starte forfra igen som nyt hold. Men vi er godt forberedt og har jo prøvet det før, så vi satser på Ligaen igen, selvom kravene til holdene er blevet yderligere skærpet denne sæson, siger springtræner Allan Bøgh Petersen.

Grundet en stor efterspørgsel byder den nye sæson i Lille Næstved på flere nye konkurrencehold.

- Vi har startet et microhold for de helt små piger fra 7 til 10 år. Som konkurrencegymnast er det vigtigt at starte tidligt, så vi er glade for pigernes interesse i gymnastikken. Og så inviterer vi drengene indenfor til et nyt juniormixhold, som vi glæder os meget til at arbejde med, fortæller rytmetræner Stine Dunkan Gents.

Der er stadig ledige pladser på konkurrenceholdene i LNI. Gymnastiksæsonen for resten af holdene starter op i begyndelsen af september. Se alle hold og tilmeldingsmuligheder på foreningens hjemmeside.

relaterede artikler

Gymnaster slår flikflak foran mobilen 03. maj 2020 kl. 13:00