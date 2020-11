Juniorgymnasterne fra Lille Næstved Idrætsforening har fået 1. holdet med i landets bedste række Ligaen. Privatfoto

Gymnaster rykker op: Så dygtige er de

Næstved - 29. november 2020 kl. 14:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Næstved har fået endnu et sportshold med i landets bedste række.

Denne gang drejer det sig om gymnasterne fra Lille Næstved TeamGym. Juniorpigerne har netop fået besked om, at de har opnået et af Danmarks Gymnastik Forbunds Wildcard til Ligaen, som består af Danmarks absolut bedste junior- og seniorhold i gymnastikdisciplinen TeamGym.

Wildcards gives til nye hold, der har niveauet til at være med i Ligaen, og i slutningen af oktober besøgte repræsentanter fra Danmarks Gymnastik Forbund Lille Næstved for at vurdere, om pigerne har det høje niveau, der kræves for at blive optaget i landets bedste række.

Måtte forfra igen Lille Næstveds konkurrencehold opnåede ellers Wildcard til Ligaen allerede sidste sæson og nåede at deltage i en konkurrence i den bedste række, før corona lukkede Danmark ned. Men selvom pigerne leverede en flot præstation og blev det højst placerede juniorpigehold blandt naboklubberne på Sjælland, så var de tvunget til at søge om Wildcard på ny. Forbundet har nemlig besluttet at nulstille sidste sæsons resultater i den nye sæson og lægge resultaterne fra sæsonen før coronakrisen til grund for holdenes placeringer i henholdsvis Danmarksserien og Ligaen, og der eksisterede Lille Næstved holdet ikke.

Det er et must - Vi var aldrig i tvivl om, at vi skulle gå efter et Wildcard igen, siger springtræner Allan Bøgh Petersen og fortsætter:

- Kravene til Liga-holdene er ellers blevet yderligere skærpet denne sæson, men vi kender niveauet og har trænet målrettet.

Forbundets repræsentant fra DoRS (Dommer og Reglement Sektionen) Tina Søholt Pedersen var også meget positiv efter besøget i Næstved, hvor pigerne kunne vise masser af dobbelt roterende spring i både minitrampolin og på fiberbanen. Spring som er et absolut must for at blive optaget i Ligaen.

- Så vi kan slet ikke få armene ned, siger Allan Bøgh Petersen, der håber, at holdet får lov at vise sit potentiale i Ligaen denne sæson uden corona-afbrydelser.

Konkurrencer udskudt Danmarks Gymnastik Forbund har udskudt alle konkurrencer i januar og februar, så Lille Næstved holdets første konkurrence i Ligaen bliver til marts, hvor der skal kæmpes om en placering blandt de 24 bedste juniorpigehold i disciplinerne rytmisk serie, spring på fiberbane og spring i minitrampolin.

