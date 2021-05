Se billedserie Næstved Gymnasium og HF genåbnede mandag efter en uges nedlukning. Her er det fra venstre mod højre Piet, Johan, Jeppe, Lasse og Marc ? alle fra 3.u - der er tilbage i skole. Privatfoto

Gymnasium er genåbnet efter coronalukning

Næstved - 31. maj 2021 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

Det var en glædens dag, da Næstved Gymnasium og HF genåbnede, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte et påbud om at lukke skolen i sidste uge.

Mandag morgen mødte alle elever ind til undervisning spredt ud over de forskellige indgangsdøre.

- Alle elever og ansatte fik tjekket deres coronapas, siger Sofie Niros, kommunikationsmedarbejder på Næstved Gymnasium og HF.

Efterfølgende blev alle elever kviktestet i klasserne, før undervisningen kunne komme i gang.

Testningen gik godt, og der var blot én elev, der blev sendt væk fra skolen for at få foretaget en PCR-test, efter at vedkommendes kviktest var positiv.

En positiv kviktest skal altid verificeres med en positiv PCR-test, fortæller hun.

- Vi fortsætter med selvtest, og vi håber, at vi ikke skal lukke ned igen, siger hun og glæder sig over, at der igen er styr på smitten.

De gav den gas Fredag 22. maj lukkede Styrelsen for Patientsikkerhed Næstved Gymnasium og HF igen på grund af omfattende coronasmitte.

I over en uge havde to uddannelsesinstitutioner været under observation for tårnhøjt smittetal. Fordelt på 16 klasser er 46 elever testet positive.

Til trods for pâbud, om at elever og medarbejdere siden Kr. Himmelfart havde fremvist negative PCR-test-svar ved mødestart på skolen, lykkedes det ikke på daværende tidspunkt at holde smitten nede.

De unges adfærd har gjort det for svært, mente borgmester Carsten Rasmussen (S).

- De unge giver den gas i weekenden. Det viser bare, at det ikke kan lade sig gøre at sove sammen og bevæge sig i alt for store bobler. De tror, at hele gymnasiet er deres boble. Det går ikke, siger Carsten Rasmussen.

Han pegede på, at der var meget høj smitte blandt de 14-20-årige i den periode.

Eksamener uden for fare Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste, at nedluknlngen kunne få konsekvenser for de kommende eksamener.

På Næstved Gymnasium informerede man samtlige elever og forældre via e-boks.

- Vi må desværre konstatere, at det er rigtig svært, sagde rektor Susanne Stubgaard, der var meget ærgerlig over, at skolen igen måtte lukke.

Hun pegede på, at de åbne cafeer også har fået de unge til at mødes på kryds og tværs.

- Heldigvis er det lykkedes at få lov til at afholde skriftlige eksamener i næste uge, hvor enkelte elever møder ind fysisk, så de ikke bliver forsinkede i deres eksamen, sagde rektor.

Og det ser nu ud til at holde stik, for alle er tilbage på skolen, så længe de ikke er smittet.

De kommende studenter er naturligt nok nervøse for at blive syge op til deres afsluttende eksamener, men skulle uheldet være ude vil prøven blive forsøgt rykket til en anden dag inden sommerferien. Kan dette ikke lade sig gøre vil elevens afsluttende standpunktskarakter blive gjort til eksamenskarakter.

Så alle de ca. 400 afgangselever fra Næstved Gymnasium og HF skal nok få deres studenterhuer på om en lille måned!

Alle elever og ansatte får tjekket deres coronapas og bliver testet på gymnasiet. Privatfoto

