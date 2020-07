Næstved Gymnasium og HF har haft et Confucius Classroom siden 2015. Her indledte de et samarbejde med Kinas verdensomspændende Confucius-organisation. Det har dog været midlertidigt i bero, men genoptages igen inden længe.

Gymnasium afviser kritik af Kina-samarbejde: Her er ingen censur

- Selvfølgelig er der ytringsfrihed i Danmark - også for kinesiske statsinstitutioner. De skal have lov til at have uafhængige institutioner i Danmark, men ikke inde på gymnasier og universiteter, hvor åben og fri tænkning respekteres. Vi skal udbygge vores viden om Kina. Men et rigt land som Danmark behøver ikke finansiering fra Kina for at have undervisning i kinesisk sprog og kultur, siger han til Jyllands-Posten.