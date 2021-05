For lang sagsbehandlingstid var ved at koste byens eneste bus med lift. Nu har indehaver Jan Guldberg fået tilsag om at hjælpepakke er på vej. Fotos; Anita Corpas

Guldbussen er reddet i sidste øjeblik

Det er en glad indehaver af Guldberg Bus, Jan Guldberg, der kan berette, at Erhvervsstyrelsen omsider har fået sat skub i hans ansøgning om hjælpepakke.

- Jeg er glad for, at der er kommet gang i tingene, men det irriterer mig, at man skal helt på folketingspolitikerniveau, førend der kommer skub i sagsbehandlingen, siger Jan Guldberg. Han forklarer, at det har taget over to måneder at få sin ansøgning om hjælpepakke behandlet hos Erhvervsstyrelsen.