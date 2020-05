Se billedserie Velkommen ombord i Jan Arne Guldbergs nyindrettede turistbus med ture til isolerede ældre og deres familier. Fotos: Kim Palm

Guldberg inviterer ældre ud i det blå

Næstved - 05. maj 2020 kl. 10:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan godt være vi redder nogen fra at dø, men så risikerer de at dø af kedsomhed.

Læs også: Plejehjem forbereder sig på at modtage besøg

Jan Arne Guldberg er klar til at gøre en forskel for isolerede ældre på plejehjem. Han har forvandlet sin turistbus til corona-kørsel. Den store Mercedes er forsynet med plexiglas-afskærming og lampeskærme og nu tilbyder han at sende corona-triste ældre ud i det blå sammen med deres familier.

- Jeg kører selv med de ældre i Flextrafik og ved, hvor meget de savner deres børn og børnebørn, og så fik jeg idéen til corona-kørsel for isolerede ældre og deres familier, fortæller Jan Arne Guldberg.

Symbolsk betaling Det er ikke for at score kassen, at Jan Arne Guldberg har udviklet konceptet. Han tager blot 150 kroner i timen for at dække omkostningerne til en køretur ud til de gule rapsmarker og den nyudsprungne bøgeskov.

- Første familie har bestilt tid til en køretur med børn og børnebørn på søndag. Det er ganske vist ikke plejehjemsbeboere. Dem har kommunen endnu ikke åbnet op for, men jeg håber snart det sker, siger Jan Arne Guldberg.

Økonomiske tæsk Selv har han også fået økonomiske tæsk af coronaen. For udover Flextrafik kører Jan Arne Guldberg også VIP-kørsel for danske popstjerner. En forudbestilt turné rundt i landet med Chief One har kostet dyrt på bundlinjen i det enmandsejede selskab.

- Alene i forudbestilte ture har jeg tabt 130.000 kroner og samlet set har coronakrisen kostet mig i omegnen af 180.000 kroner i mistede indtægter. Jeg har endnu ikke fået nogen form for refusion, men har heldigvis en god kammerat, der holder hånden under mig, siger Jan Arne Guldberg, der startede som selvstændig vognmand i 1995.

Nu holder den store koksgrå Mercedes med nyindrettet afskærmning og venter på familier, der vil skaffe deres ældre pårørende et lille lys i hverdagen - og en tur ud i det blå.

Interesserede kan kontakte Jan Arne Guldberg på telefon 61465671.

