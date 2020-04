Anna Helleberg Kluge mener, at nadver i coronatider kan gives uden fysisk kontakt. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Gudstjeneste sammen hver for sig

Gudstjeneste sammen hver for sig

Af Anna C. Møhl

Når Herlufsholm Kirkes præster i påsken streamer andagter på sociale medier, bliver det uden nadver. Præsterne mener ikke, at brødet og altervinen kan gives på distancen.

Den teologiske diskussion er blusset op efter corona-pandemien lukkede landets kirker. Mange kirker har valgt at bruge sociale medier til - trods alt - at være tilstede og markere kirkens største højtid, påsken. På den ene side er der præster, som mener, at nadveren i form af Jesu legeme og blod, skal foregå som en fysisk overrækkelse.