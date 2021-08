I kristendommen er debat og diskussion vejen, skriver provst Kluge. Ilustration: Mikael Nielsen, Saxoart.

Gud synes debat er godt

Næstved - 17. august 2021 kl. 17:14 Kontakt redaktionen

OM UENIGHED: I en artikel i Sjællandske siger kommunalpolitiker Søren Revsbæk, at byrådet er alt for enige. Han baserer det på en opgørelse, han har lavet, der påviser, at politikerne er enige med hinanden i cirka 95 procent af alle sager. Han siger, at folk måske ligefrem er bange for at være uenige, så det vigtigste ved forhandlinger er ikke resultatet, men at fremstå enige. Derfor efterlyser han flere holdninger, så det bliver mere tydeligt for borgerne, hvad de enkelte politikere mener. Imidlertid modtager Søren Revsbæk efterfølgende overvejende meget kritik. Og trods flere avissider med debatindlæg støtterWww kun få ham i, at uenighed er godt. Sjællandske spør' hver uge provst Kluge; Hvad er meningen?

Af provst Anna Kluge Der er ingen tvivl om, at enighed er et ideal i de bibelske skrifter. Her forbindes enighed og fred med hinanden, så freden følger som det behagelige resultat, hvis menigheden forstår at holde sammen i enighed og ydmyghed.

Jesus fremhæver selv enighedens betydning og siger, at hvis du på vej til templet kommer i tanker om, at du har en konflikt med en anden, skal du i stedet gå hen og forsone dig med dit medmenneske - og først derefter skal du gå til templet for at bede. Senere lover Jesus, at »hvis to af jer bliver enige om at bede min far i himlen om noget, vil han give jer det, lige meget hvad det er«.

Vi er vant til at tænke, at troen er en privatsag imellem Gud og mig selv, og at det ikke kommer andre ved, hvad jeg tror. Men i Bibelen kan vi læse om en tro, som er et fælles anliggende, og som i høj grad kommer til udtryk ved den måde, vi lever sammen på.

Tro er ikke bare noget, man gør i kirken eller i sit eget private rum, men det er en måde at leve her i verden på.

Og ifølge Bibelen er den måde at leve på i enighed. »Bliv enige, og hold fred. Så vil kærlighedens og fredens Gud også være med jer«, formaner Paulus sin menighed i Korinth, som åbenbart ikke syntes, det var så let at holde fast i enigheden. Og det var korinterne ikke ene om.

Brevene mellem de første kristne, vi har bevaret i Bibelen, er forsøg på et genskabe enighed om vigtige religiøse spørgsmål.

De første kristne debatterede ivrigt, om man skulle holde fast i omskærelse f.eks. Om kristne skulle overholde spiseforskrifter, om moseloven skulle overholdes, og hvordan opstandelsen skulle forstås. Selvom enighed er idealet, er der noget der tyder på, at også i kristendommen er debat og diskussion vejen.

Oveni købet en frugtbar vej, for den nuancerer og åbner for dybder og sandheder, vi ikke var opmærksomme på tidligere. Sådan er de vigtigste kirkehistoriske skrifter blevet til på baggrund af intens diskussion.

Helt inde i kristendommens centrum finder vi idealet om enighed, idet det kristne gudsbegreb er treenigt. Gud er som Fader, Søn og Helligånd på én gang tre og én. Det er et mysterium, som ikke kan forklares rationelt, men det betyder, at der er fuldkommen overensstemmelse og enighed mellem de tre. Gud er som Fader, Søn og Helligånd samme væsen og vil det samme - Gud er én. Tænk hvis vi kunne leve sådan, at vi aldrig var i splid med os selv, men at vi i alle forhold ville og gjorde ét. Det ville helt sikkert give os den fred, Jesus gerne ville give os. Men Gud er Gud, og mennesker er mennesker, og også treenigheden har været årsag til strid i kirkens historie. Til sidst blev uenighederne så store, at de truede med at splitte kirkens enhed, og i 381 formulerede man en trosbekendelse, som afgrænsede kirken mod andre tolkninger. I begyndelsen af 500-tallet fik den apostolske trosbekendelse, som vi bruger i Folkekirken i dag, sin endelige udformning. Sådan har man i kirkens historie diskuteret klogt og passioneret, men på et tidspunkt har man trukket en streg og bestemt, hvad der er inde, og hvad der er ude. Uden grænser, intet rum.

Religionskritik og løbende diskussion om troens lærdomme er for mig at se meget væsentlige at værne om for at bevare en sund og levende kirke. Faktisk vil jeg håbe på, at vi kristne bliver ved med at være uenige om fortolkningen af de hellige skrifter, for kun sådan undgår vi at forstene i selvfed fundamentalisme.

Så nok slutter menigheden hver en bøn, præsten beder med et højt og ofte trefoldigt AMEN, som betyder »Ja, sådan er det! Det står jeg ved« - og nok må politikerne på et tidspunkt træffe en flertalsbeslutning og råbe »Amen, det står jeg ved«.

Men vi skal vide, at det er et amen, der står på skuldrene af langvarig diskussion og samtale.

