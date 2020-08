En 23-årig udlænding blev onsdag varetægtsfængslet for fremstilling af skunk. Foto: Jens Wollesen

Grundlovsforhør: Dyrkede skunk og stjal strøm fra Sirius

næstved: I bare tæer og sandaler og iklædt Manchester Citys klubtrøje blev en 23-årig mand onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Næstved.

Mindre end et døgn forinden var han blevet anholdt på en landejendom i St. Røttinge nær Tappernøje, hvor politiet havde grebet ham på fersk gerning i færd med at dyrke skunk - en særlig stærk form for cannabis, der kræver masser af lys og varme.