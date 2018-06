Sådan her så det ud, da Carsten Rasmussen (S) og Helge Adam Møller (K) bekendtgjorde, at grundlovsdag skulle markeres på Axeltorv.Foto: Mogens Lorentzen

Grundlovsdag med falenter, fjollede og fruentimmere

På tirsdag den 5 juni, grundlovsdag, starter en ny tradition i Næstved på Axeltorv. Et par partier fra hver sin »blok« har slået sig sammen om at fejre friheden, demokratiet, rettigheder og pligter, som grundloven giver os danskere. Det er aftalt, at der ikke snakkes et eneste ord om partipolitik. Næste år satser vi på, at næsten alle partier i kommuner vil være med i et sådant arrangement.