Se billedserie Chris Grey & The BlueSpand spiller fredag aften hos Spillestedet Vershuset.

Groovy blues, catchy pop og god stemning

Næstved - 25. februar 2020 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den sidste weekend i februar har Vershuset Chris Grey & The BlueSpand og Askling på plakaten.

Den odenseanske trio Chris Grey & The BlueSpand spiller et fængende og varieret miks af blues, soul, funk og rhythm'n'blues. De tre musikere Chris Grey, Lars Von TrommenStick og Kasper Lauersen mødtes i 2011 med det ene formål at hygge sig og have det sjovt med musik. Øvelokalet var deres legeplads, og de havde ingen planer for fremtiden.

De debuterede et par år efter opstarten med det roste album Lotta Love, der også vakte stor interesse for bandet i udlandet. Og siden da er det gået stærk for den velspillende trio.

Succesen har rakt langt ud over landets grænser, hvilket også har resulteret i en kæmpe live-interesse for Chris Grey & The BlueSpand. Alene i 2018 blev det til shows uden for hjemlandets grænser i Sverige, Norge, Kosovo, Polen, Letland, Tyskland og Makedonien, hvor flere af dem var som hovednavn på større festivaler.

De spiller i fredag 28. februar i Musikstalden.

Askling stiftede først bekendtskab med musikbranchen, da hun i 2009 stod på scenen med gruppen Engledrys til MGP, og derfra blev stemt videre til Nordink MGP. De senere år har sangerinden så gjort sig bemærket som solist under eget navn.

Den unge Askling med den stærke vokal gør sig i lækker, fængende popmusik tilført elektroniske undertoner. Hun vandt blandt andet Tak Rock Talentpris i 2018, hvorefter hun samme år optrådte på Smukfest. 2019 blev året for hendes første sommerturné med over 25 festivaler og events på plakaten.

Askling er snart aktuel med sin første EP, og når hun går på scenen på Vershuset lørdag den 29. februar kl. 21, kan man forvente musik for både ørerne og fødderne.

