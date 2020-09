Grønt lys til tilskud: Klar til teaterkoncert om corona

Økonomiudvalget har godkendt ansøgningen, og foreningen Sceptor får nu 30.000 Mærk Næstved-kroner i tilskud til at opføre teaterkoncerten "LOCKDOWN". Det vækker naturligvis glæde hos kunstnerisk leder Judy Sommer.

- Normalt søger vi tidligere, men det har vi ikke turdet i år, fordi vi ikke har vidst præcis, hvordan coronasituationen ville udvikle sig. Der er altid nervepirrende at have en ansøgning ude, men vi har lært at have is i maven. Pengene betyder, at vi nu kan betale vores super dygtige lydmand, hvilket jo er ret vigtigt for en teaterkoncert. Havde vi ikke fået dem, havde vi været nødt til at skalere ned, fortæller hun.