Grønt kampvalg: Her er kadidaterne til Andels repræsentantskab

De 16 kadidater

Allan Johansen har årelang erfaring med topledelse inden for energi og genbrug og vil blandt andet arbejde for fibernet til alle samt sikker forsyning og grønne energisystemer.



Elmer Jacobsen driver til dagligt landbrug og har tidligere erfaring fra bestyrelser og repræsentantskaber. Han vil gerne være din energi-stemme i Andel.



Helle Hillers vil skabe sammenhæng mellem miljø-, økonomi- og energioptimale løsninger. Hun har 20 års erfaring inden for energi- og ressourceoptimering.



Henrik Frederiksen vil fokusere på vedvarende grøn energi, priser på strøm samt Andels investeringer. Han er i forvejen en del af repræsentantskabet og ønsker at fortsætte.



Jens Due er pensionist med erhvervserfaring inden for ledelse. Han har nu tid til at arbejde med forsyning og miljø i Andel og er interesseret i økonomiske teorier.



Jens Nikolajsen er selvstændig ingeniør med 30 års erfaring med energioptimeringsprojekter på danske kraftværker. Han har installeret både varmepumpe og solceller i sit hjem.



John Vinsbøl har god indsigt i el-branchen og sidder i dag i Andels repræsentantskab. Hans fokus er fremtidens grønne energi til den bedste pris og kvalitet.



Jørgen Skov Jørgensen er uddannet maskin- og gastekniker og vil fortsætte sit arbejde i repræsentantskabet med fokus på socialt ansvar samt konkurrencedygtige priser på el.



Kenneth Saxskiold-Nørup er topleder fra det private erhvervsliv med bestyrelseserfaring fra danske elnetselskaber samt egne start-ups.



Kim Bekker Rasmussen er ingeniør med en elektrikerbaggrund og har erfaring inden for energi og forsyning. Han kan bidrage med metoder til at gøre visioner operationelle.



Michael Lindqvist har 15 års erfaring som rådgivende ingeniør inden for blandt andet infrastruktur og forsyning og vil fokusere på ladestandere på offentlige p-pladser.



Niels True vil stille skarpt på den grønne omstilling og skabe vækst og udvikling i regionen ved at gøre Andel til stor bidragsyder som leverandør af vital infrastruktur.



Peder Sass vil arbejde for øget gennemskuelighed og åbenhed til forbrugerne, og at Andel er et samfundsansvarligt selskab, der går foran i den grønne omstilling.



Søren Baumann har erfaring fra det lokale dagblad Sjællandske. Som chefredaktør kæmpede han for lokalområdets interesser og vil nu kæmpe for el-forbrugernes interesser.



Søren Skovbæk Jensen genopstiller og vil arbejde for, at investeringer fremtidssikrer Andel og giver billigere el på sigt. Han har en baggrund som bl.a. agrarøkonom.



Ulrich Greis Hansen interesserer sig for bæredygtige energiløsninger og vil fokusere på, at Andel præger den fremtidige udvikling på den mest klimavenlige måde.