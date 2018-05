Se billedserie Ressource City er en 20-års plan, som handler om cirkulær økonomi. Projektet er netop kommet med i Klima 100-publikationen fra Realdania.

Grønt guld sikrer plads i klima-top 100

Næstved - 24. maj 2018 kl. 14:01 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ressource City er kommet med på Top 100. Næstveds centrum for genanvedelse af ting, der ellers var endt som affald, er kommet med på en netop offentliggjort liste over Danmarks top 100 klimaprojekter. Og det er ikke hvem som helst men Realdania og Sustania, et globalt partnerskab for bæredygtige løsninger og grønne teknologier, som har udvalgt klimaprojekterne, hvor Ressource City er med som et af syv projekter i Region Sjælland.

- Ressource City er et grønt fyrtårn i Næstved. Nu har det lyst så kraftigt, at man igen får øje på os på landsplan. Vi er rigtig stolte over at være blevet udvalgt som et af Danmarks 100 bedste klimaprojekter. Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringen kun kan løses, hvis vi arbejder med vores ressourcer på en ny måde, og ser affald som grønt guld, lyder det fra borgmester Carsten Rasmussen (S).

I alt 162 projekter fra 81 kommuner var indstillet til Klima 100-kampagnen, så det er mere end hver andet af de indstillede projekter, som er kommet med på top 100.

- Men det betyder alligevel ret meget at være med på listen. At komme med på listen er et skulderklap og sikrer også et vigtigt netværk, siger Michael Elgaard, leder af Ressource City, der også er blevet bedt om at holde et oplæg ved dagens klimaevent for landets kommuner og aktører i BLOX i København. Her skal han på en workshop fortælle om Ressource City og de foreløbige erfaringer.

Det er første gang, de danske kommuners klimaindsatser er kortlagt på så omfattende vis, og udvælgelsen er sket ud fra kriterier om om klimaeffekt, merværdi, innovation, samarbejde, borgerinddragelse, skalérbarhed og vidensdeling.