Grønt datingbureau for bygge og anlæg

Næstved - 29. maj 2021 kl. 06:18 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Vi skal se på affaldet i vores branche som uanvendte ressourcer.

Ordene kommer fra Martin Manthorpe, formand for bestyrelsen i We Build Denmark, som er med virtuelt, da den landsdækkende forening for bygge- og anlægsbranchen fredag eftermiddag indvier sit nye kontor på Maglemølle.

Herfra skal byggeriet i Region Sjælland gøres grønnere.

Ressourcerne - Bygge- og anlæg står for 30 procent af alt affald i Danmark og bruger 40 procent af al energien, siger Martin Manthorpe. Så der er plads til forbedring.

Og viljen til forandring er til stede, ikke mindst fordi mange kunder nu efterspørger grønne løsninger.

At kontoret er havnet i Næstved er selvfølgelig langt fra tilfældigt. We Build Denmark er flyttet i egen container på Ressource Citys område på den gamle papirfabrik og der er planer om diverse samarbejde indenfor det cirkulære, når foreningen ellers lige er landet.

Den nyeste viden Første mand i We Build Denmarks nye lokale container-kontor er Vagn Holk Lauridsen, som oprindeligt er uddannet maskinmester men har været i byggebranchen i mange år.

Senest har han været 16 år i Teknologisk Institut, hvor han har arbejdet med energirenoveringer af bygninger. Og så bor han i Glumsø og kender derfor lokalområdet.

- Vi skal klæde virksomhederne på med nyeste viden inden for branchen, siger Vagn Holk Lauridsen. We Build Denmark skal arbejde med de pt. største temaer i branchen, som er udnævnt til at være bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi, digitalisering og automatisering samt smart city og intelligente bygninger.

Morgendagen De er udmærket klar over, at branchen lige nu kører fuld skrue:

- Vi er udfordret af, at branchen har meget travlt, men alligevel giver det god mening at tænke på morgendagen og lave en strategi, mens det går godt, argumenterer Christina Melvang, administrerende direktør i We Build Denmark, som er mødt fysisk frem til indvielsen.

- Vi er lidt et datingbureau for branchen, siger hun, da en del af arbejdet også bliver at skabe forbindelser mellem forskellige virksomheder og mellem virksomheder og videnscentre.

Stor gevinst - Det er en stor gevinst, at vi får en afdeling af We Build Denmark til Næstved, siger borgmester Carsten Rasmussen ved indvielsen.

Placeringen er blevet til i et tæt samarbejde med den grønne partnerskabsorganisation Gate 21, Erhvervshus Sjælland og de øvrige Sjællandske kommuner.

Næstved Kommune betaler årligt 500.000 kroner til kontoret, mens de øvrige kommuner til sammen betaler samme beløb.

- Det nye kontor er et fantastisk supplement til Ressource City og et løft til den grønne omstilling, siger Carsten Rasmussen.

Det er tanken, at der på sigt skal ansættes flere på We Build Denmarks nye kontor.