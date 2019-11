Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg deler vandene. Det samme gør klimaaktivisterne Extinction Rebellion. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Grøn jul med klimaaktivister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grøn jul med klimaaktivister

Næstved - 28. november 2019 kl. 09:10 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg deler vandene. Enten synes man, hun skal holde sin mund og passe sin skole, eller også hylder man hende.

Læs også: Havnen går på jagt efter ny chef på molen

I samme, men mere rabiate boldgade finder man klimaaktivistgruppen Extinction Rebellion. De er blandt andet kendt for at stoppe morgentrafikken i Berlin. Dagen inden den helt store forbrugerfest Black Friday, besøger klimaaktivisterne Næstved for at fortælle om deres metoder for at få klimaet øverst på dagsordenen.

Man kan møde klimaaktivisterne på Næstved Bibliotek torsdag den 28. november kl. 19.

Fredag den 29. november er af nogen døbt Black Friday, mens klimademonstranter verden over - også i Danmark - kalder dagen Green Friday med opfordringer til ikke at forbruge, men i stedet spare og demonstrere for en klimalov i Danmark.

Samme dag kl. 16 har Næstved Bibliotek, der sætter fokus på modsætningerne mellem generationer og deres må.

Forsker i bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg Nygaard besøger Næstved Bibliotek og giver sit bud på, hvordan man på tværs af generationer kan skabe en verden, som er bæredygtig og langtidsholdbar.

Biblioteket har taget på sig at have fokus på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Det sker ved at holde en række arrangementer med fokus på verdensmålene.

Et juletræ kreeret af kasserede bøger skal symbolisere en mere bæredygtig grøn jul og huske på, at julen ikke kun handler om forbrug, økonomi og gaver. Alle kan i løbet af december være med til at pynte det ved at lave julepynt af kasserede bøger og magasiner.

relaterede artikler