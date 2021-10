Grøn bustur - eller næsten - til ung klimakonference i Polen

20 elever fra Næstved Gymnasium drog til Polen i bus, der burde køre på biodiesel for at mindske klimabelastningen.

Næstved - 01. oktober 2021 kl. 14:30 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det ville være ret nederen at flyve til Polen, for at deltage i en konference der kommer til at handle om klima og miljø. Derfor ville 20 elever fra den internationale studieretning "Global Studies" på Næstved Gymnasium i stedet køre i bus polske by Sopot for at spare CO2. Og selvfølgelig skulle bussen køre på biodiesel.

Næstved Gymnasium har fået tildelt Friluftsrådets grønne flag , for sine grønne tiltag, og det forpligter. Men der må godt ske endnu mere på den grønne front.

- Vi kunne godt tænkte os generelt at blive mere grønne, siger Henrik Rosleff, der er uddannelseschef på Næsted Gymnasium.

Derfor er det oplagt at se på de mange studieture og udflugter, som gymnasieelverne kommer på, i løbet af deres skoletid, kan blive mere grønne.

- Vi er et stort gymnasium, og derfor er vi også nødt til at tage en ansvar, mener Henrik Rosleff.

Friture i tanken I første omgang havde skolen valgt en forurenende flyvetur til Polen fra til fordel for en bustur med dieselbus. Men for at blive endnu grønnere og mindske miljøbelastningen lavede gymnasiet en aftale med busselskabet Fladså Turist om at klilmakompensere ved at køre turen med biodiesel i tanken.

Biodiesel eller HVO 100 - Hydrotreated Vegetable Oil er en 100 procent biologisk dieselolie, der reducerer CO2 udslippet med 90 procent i forhold til traditionel diesel . HVO er fremstillet af affalds- og restprodukter og vegetabilsk olie. Som navnet antyder, bliver der f. eks anvendt tidligere madolie som for eksempel fritureolie eller animalsk fedt vandbehandlet i fremstillingsprocessen.

Biodieselen bliver brintbehandlet, så den opnår de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel, og det betyder også at det kan hældes i tanken på almindelige dieselbusser.

Sort diesel i stedet Trods de gode intentioner endte det dog med, at eleverne fra Næstved Gymnasium er kørt til Sopot i Polen i en bus, der kører på tradtionel diesel. Det er nemlig ikke så nemt at få fat på biodiesel, fortæller driftsleder Anders Skibby Jensen fra Fladså Turist.

- Vi skal helt til Køge for at tanke biodiesel, og så er vi heller ikke i stand til at tanke biodiesel undervejs til og fra Polen, fortæller Anders Skibby Jensen.

Men Næstved Gymnasium kan dog stadig pudse den grønne glorie. Skolen har nemlig aftalt med Fladså Turist, at busselskabet hælder 200 liter biodiesel på en anden bus i stedet, og dermed kompenserer gymnasiet for de 200 liter sort diesel, som turen til Polen koster.

Anders Skibby Jensen ærgrer sig over, at han ikke endnu ikke kan købe biodiesel tættere på Næstved end Køge.

- I år har vi fået adskillige forespørgsler fra kunder, der gerne vil køre grønt. Også selv om biodiesel koster det dobbelte af traditionel diesel, siger Anders Skibby Jensen fra Fladså Turist.

Betaler gerne mere Næstved Gymnasium har valgt at betale den ekstra brændstofregning for at klimakompensere for busturen til Polen, og selv om det er dyrere, så mener uddannelseschef Henrik Rosleff, at der er noget skolen bør prioritere . Også selv om det ikke føles helt rigtigt, når bussen der nu er i Polen med elever, kører på gammeldags diesel.

- Man er nødt til at starte et sted, og vi er bare glade for at Fladså Turist er med på vognen og vi kan kompensere ved at de fylder biodiesel på en anden bus i stedet, siger Henrik Rosleff.

De 20 elever fra Næstved Gymnasium er i den polske by Sopot, som er Næstveds venskabsby og vært for konferencen "Our Future in Europe". Her skal eleverne fra Næstved sammen med gymnasieelever fra Sopot og elever fra en anden venskabsby, Ratzeburg i Tyskland, diskutere fremtidens Europa set fra et ungdomsperspektiv. Og her er klima og miljø helt sikkert i centrum.