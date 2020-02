Thomas Engelund og Mikkel Carprani foran et bjerg af gammel asfalt på Arkil i Næstved. Nu kan det genanvendes som bærelag i nye veje. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Grøn Succes: Nu kan vi genbruge gammel asfalt

Et prøveprojekt på en blind vej nær Fuglebjerg har vist så lovende resultater, at asfaltbranchen og Vejdirektoratet er klar til genbrug af asfalt i stor skala.

På Vådagervej er en lille smadret vej blevet fyldt op med genbrugsasfalt som bærelag og flere entreprenørfirmaer er nu klar til at rulle de store maskiner ud på vejene for at fræse asfalten op og genbruge den som ny belægning på vejene.