Grill, fredagsbar og goodiebags: Medarbejderne blev fejret i Bilka

Næstved - 12. juni 2020

Næste gang du går i Bilka, så send lige en venlig tanke til alle de medarbejdere, der fylder varer op, sidder bag kassen eller farer rundt på gulvet for at servicere os.

Dem er der nemlig grund til at hylde. Det mener Salling Group, som fredag fejrede medarbejderne i dagligvarekædens 18 Bilka-varehuse landet rundt. Også i Næstved, hvor medarbejderne blev budt velkommen med ballonport, rød løber, konfetti og et orgie af morgenmad.

- Medarbejderne, det er dem der er Bilka. Uden medarbejdere var vi ikke i stand til at skabe resultater. Derfor skal de fejres i dag, siger varehuschef, Peter Høgh.

Cheferne passede grillen

Derfor var det cheferne, der var sendt på gulvet for at servicere både kunder og medarbejdere, som udover et velvoksent morgenmåltid, fik goodiebags, frokost- og aftengrill, fri isbar og kontrolleret fredagsbar.

Det er sjette år i træk, at Bilka hylder medarbejderne - for at takke dem for årets indsats, styrke sammenholdet og samtidig sende et signal til den opvoksende ungdom om, at det slet ikke er dumt at gøre karriere i dansk detailhandel.

- Mulighederne er mangfoldige og myten om lav løn og lange arbejdstider passer simpelthen ikke. Her bliver du en del af performance-kultur, hvor vi hylder månedens medarbejdere - dem der gør en forskel i hverdagen. Det kan være ekstraordinær hjælp til en kollega eller kundeservice ud over det sædvanlige, siger Peter Høgh.

Alberte greb chancen

En af dem, der har grebet mulighederne og gjort karriere i Bilka, er Alberte Gøtze Petersen. Hun begyndte som ungarbejder bag kassen for fire år siden. I dag er hun ledertrainee med masser af ansvar for at få det hele til at hænge sammen i det store varehus, der har åbent fra syv morgen til 23 aften.

- I begyndelsen var det lidt grænseoverskridende at skulle bestemme over nogen, der var meget ældre end mig selv. Men man vænner sig til det, siger Alberte, der har ansvaret for at kasselinjerne er bemandet, så kunderne ikke står i kø for at betale deres varer.

Bilkas 450 medarbejdere i Næstved kan også se frem til en festlig markering af kædens 50 års jubilæum. Den skulle have været fejret på Grønnegade den 6. maj, men så kom coronaen på tværs. Derfor er der endnu ikke sat dato på, hvornår Bilka fester igennem i bymidten. Men festes det skal der, fastslår varehuschef Peter Høgh.