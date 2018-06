Her udlægges der gydegrus i Rønnebækken.

Grav grus og hjælp ørrederne

Næstved - 08. juni 2018 kl. 13:02 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil du gøre noget godt for ørrederne i Hulebækken ved at sørge for, at de har gode gydesteder? Så har du chancen. Du skal blot møde op med godt humør og stærke arme ved Hovedvejen 105 klokken 11.11 på lørdag. Her skal Næstved Kommune i samarbejde med lodsejere, Den Sjællandske Grusbande og Fishing Zealand nemlig skovle grus ned i et tilløb til Hulebækken.

- Det kan blive et rigtig godt vandløb, fordi der løber vand til hele året. Det gør, at ørrederne kan overleve, og når vi lægger de her grusbunker - gydebanker - så er det med til at sikre, at ørrederne har et sted at yngle til vinter, forklarer Jacob Hald, der er vandløbsmedarbejder.

Der skal lægges 10 kubikmeter grus ud, og det vejer noget. Derfor er der brug for gode kræfter, som kan skovle til.

- Vi skulle egentlig have lagt gruset ud i efteråret, men det regnede og regnede, så vi kunne ikke kunne komme til vandløbet med materialet, fordi jorden var for våd. Nu kan vi endelig komme i gang, udtaler Jacob Hald, som opfordrer alle interesserede i at møde op i morgen formiddag.

Medbring egen skovl eller trillebør.