Julie Kaas Haislund, cand.merc.aud. og regnskabskonsulent hos bogførings- og rådgivningsvirksomheden Avernus giver gode råd om likviditet i en krisetid - og de er gratis. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gratis webinar skal hjælpe virksomheder med ondt i økonomien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis webinar skal hjælpe virksomheder med ondt i økonomien

Næstved - 17. februar 2021 kl. 10:29 Kontakt redaktionen

Mange virksomheder har ondt i likviditeten, efter coronakrisen har varet i knap et år - det sætter Næstved Erhverv fokus på.

Læs også: Far og søns vandretur mod Rundetårn sluttede brat

- Mange af de virksomheder, som er tvangslukket i øjeblikket, har ingen omsætning, og mange skubber en pukkel foran sig af udskudte indbetalinger af skat og moms. Selv om regeringen giver virksomhederne adgang til ny likviditet med nye låneordninger, så er manglende likviditet for mange den største forhindring for at sikre virksomhedens overlevelse, siger Rasmus Holst-Sørensen, der er direktør i Næstved Erhverv.

Likviditet Den tendens bliver understøttet af Dansk Erhverv. Her oplever hver femte medlem store problemer med likviditeten.

For at hjælpe de pressede virksomheder i Næstved kommune, holder Næstved Erhverv onsdag den 24. februar kl. 14-15.15 et gratis webinar med titlen »Likviditetsstyring i en krisetid«.

- Webinaret skal hjælpe og inspirere til, hvordan virksomhederne bedst muligt håndterer de massive udfordringer, som coronakrisen har medført. I en situation, hvor man er hårdt presset på økonomien, kan det være svært både at tænke rationelt og udviklende på en og samme tid. Derfor kan konkrete muligheder samt inspiration til forretningsudvikling være en rigtig god hjælp på vejen til at komme videre, siger Rune Lerke, der er senior erhvervskonsulent i Næstved Erhverv.

Eksperthjælp Til webinaret vil eksperter fra bogførings- og rådgivningsvirksomheden Avernus sætte fokus på, hvad virksomhedsejere helt konkret kan gøre for at håndtere virksomhedens likviditetsproblemer.

- De forlader webinaret med yderligere viden om, hvordan de kan tilføre virksomheden likviditet lige her og nu. Hvordan de kan gentænke deres forretningsmodel.

Rådgivning Hvad ejerledernes muligheder er i en krisetid - og ikke mindst, hvordan de kan påvirke tiden efter krisen ved at tænke den ind allerede nu. For bare at nævne lidt af det, siger Julie Kaas Haislund, cand.merc.aud. og regnskabskonsulent hos bogførings- og rådgivningsvirksomheden Avernus.

relaterede artikler

Svenske Byggmax: Næstved Lavpristræ passer perfekt til os 16. februar 2021 kl. 13:37

Super søndag i sol og sne på kælkebakken i Fårebakkerne 16. februar 2021 kl. 13:00

Stor svensk gør-det-selv-kæde rykker ind i Danmark 16. februar 2021 kl. 10:15