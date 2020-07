Se billedserie Niels Petersen med børnebørnene Marie My på ni år og Emilie på seks år. De var klar til at hjælpe deres morfar, men aktiviteten med kajak og SUP boards ved den lille kyst øst for Karrebæksminde Lystbådehavn blev tirsdag aflyst på grund af for meget vind. Foto: Mia Than West

Gratis vandaktiviteter i det skønne fiskerleje

Næstved - 22. juli 2020 kl. 13:59 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du lyst til at sejle i havkajak eller prøve balancen på et SUP board?

Så tag et smut forbi den lille kyst øst for Karrebæksminde Lystbådehavn. Her tilbyder Blå Flag Center - genenem Frilufsrådet - gratis sommeraktiviteter i forbindelse med regeringens sommerpakke, som skal styrke dansk sommerøkonomi både i land og by.

- Vi gør det for Miljøstyrelsen. De ville gerne have, at det var vandaktiviteter. Det handler om at få så mange som muligt til at interessere sig for naturen, fortæller Niels Petersen, der hjælper til i Blå Flag Center Ved Broen 17 i Karrebæksminde.

Aflyste aktiviteter Siden Fjordhuset lukkede for flere år siden, har Marineevent ApS stået for driften af Blå Flag Center i Karrebæksminde. Her tilbydes naturoplevelser i det skønne fiskerleje, og man kan lære mere om miljøet og dyrelivet på stranden eller havnen.

Set i lyset af corona-krisen er det ikke den sædvanlige sommer, og det mærker de også hos Blå Flag Center. Her er mange af sommerens planlagte arrangementer og ture aflyst. Corona har blandt andet sat en stopper for populære aktiviteter som pandekagebagning, rygning af fisk og dissikering af fisk. Det er heller ikke muligt at lave krabbefiskestænger eller fange krabber og eksempelvis se, hvad køn det er.

- Det vender forhåbentlig tilbage til næste år, konstaterer Niels Petersen.

Ender på Gavnø Han står i stedet klar til at hjælpe folk i vandet otte tirsdage og torsdage i skolernes sommerferie. Tirsdag formiddag havde han allieret sig med børnebørnene Marie My og Emilie, der var klar til at give en hjælpende hånd. De måtte dog vente til en anden dag på grund af vejret.

- Vi har aflyst. Det blæser simpelthen for meget. De ender alle sammen på Gavnø, siger Niels Petersen, der måtte skuffe flere feriegæster, der kom forbi.

- Fiskeren siger, det bliver godt vejr torsdag. Så vi forventer, vi kan gennemføre der.

Praktisk tøj Der er mulighed for at prøve kræfter med havkajak eller SUP board torsdag den 23. juli, tirsdag den 28. juli, torsdag den 30. juli samt tirsdag den 4. august mellem klokken 10 og 13.

Det er gratis at deltage, og man skal bare møde op Ved Broen 17. Børn skal være ifølge med voksne. Husk at tage praktisk tøj på, som kan klare en eventuel vandgang.

Blå Flag Center medbringer nødvendigt gear og sørger for rengøring efter hver enkelt bruger. Der vil kunne forekomme ventetid, og hvis vejret er uhensigtsmæssigt, kan det blive aflyst.