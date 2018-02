På lørdag, den 3. marts, åbner Paradis is i Torvestræde for den nye sæson. Foto: Niels Brande

Gratis is på åbningsdagen

Selv om det lige nu er vintervejr, så åbner Paradis is i Torvestræde for sæsonen på lørdag, den 3. marts.

Det sker traditionen tro med to kugler gratis is mellem kl. 11 og 14. Her er frit valg mellem de forskellige isvarianter.

I dag er økologisk mælk og fløde basis for størstedelen af isvarianterne. Der ud over er der en række sorbeter, men senere på foråret vil Paradis som noget helt nyt introducere flere veganske isvarianter lavet på økologisk havredrik.

Mens man må vente lidt på den veganske is, så er årets første Limited Editions is at finde i isdisken allerede på lørdag. Her er tale om en cremet is lavet på økologisk, hvid fairtrade chokolade med smagfuldt italiensk lakridsdrys og belgisk hindbærsauce samt en lækker frappe lavet på vaniljeis og hindbærsauce.