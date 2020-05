Grafisk Værksted flytter

Grafisk Værksted og GrafikGalleriet er i gang med at flytte fra Grønnegades Kaserne til Holmegaard Værk, hvor den 30 år gamle kulturinstitution bliver en del af det nye museum. Det betyder, at der i øjeblikket holdes en udstillingspause indtil august, men værkstedet er stadig åbent for de tilknyttede kunstnere.

Håndværkerne arbejder netop nu med at forberede lokalerne »Tørvehallerne« til brug for værksted og galleri. Ombygningen er temmelig omfattende, da stedet før har været restaurant.

Leder af Grafisk Værksted og GrafikGalleriet Jan Kiowsky har tidligere fortalt, at han var ked af, at man skulle flytte fra bymidten. Omvendt glæder han sig over, at der snart bliver tre gange så meget plads, hvilket gør det muligt at udvide det stort anlagte »Artist in Residence«- program, hvor kunstnere fra ind- og udland kan bo og arbejde tæt på de grafiske teknikker.