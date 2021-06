Se billedserie Den hollandske kunstner Zedz er i fuld gang med at lave en godt seks meter høj robotskulptur, som lørdag bliver afsløret på festivalpladsen ved Næstved Station. Fotos: Helle Hansen

Graffitirobot på vej til festival

Næstved - 09. juni 2021 kl. 16:32 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Da en del af hovedet er monteret og passede i første hug, slapper Zedz lidt af.

I godt halvanden uge har han arbejdet på en robotskulptur, som lørdag skal afsløres på Næstved Kunstbys festivalplads ved stationen. Der er lidt stress på her til sidst, selv om han hver eneste dag er gået i gang kl. 7.30 og har arbejdet igennem til kl. 19.

Fredag morgen bliver skulpturen hentet og bragt til festivalpladsen, så der skal den meget gerne være færdigbygget.

Seks meter høj Zedz har noget med robotter.

- Når jeg er steder henne for at male mine abstrakte malerier, holde oplæg eller andet, så laver jeg også altid lige en robot, inden jeg rejser videre, siger den 49-årige hollandske kunstner. Ofte er her tale om en robot malet på en væg i en nedlagt fabriksbygning. Han har også lavet en del skulpturer i jordhøjde. Artiklen fortsætter under billedet.

Han havde gerne stået på festilvalpladsen og arbejdet, men byggeriet kræver plads, strøm og en del værktøj, så i stedet foregår det i et værksted nær havnen.

- Robotterne er noget jeg laver for sjov, min hobby. Men det her er den højeste skulptur, jeg nogen sinde har lavet, siger Zedz, inden han banker dele på plads på den over seks meter høje robotskulptur. I starten foregik det stående på et stillads, men de seneste dage har det været nødvendigt med en lift for at nå den øverste del af skulpturen.

Robotten er bygget i træ men har et 1.250 kilo tungt skelet af jern lavet af Næstved Ungdomsskoles smed. Det er Næstved Ungdomsskole, som står bag Næstved Kunstby Festival. Konstruktionen af robotten har været rundt om en ingeniør, så der er helt styr på vægt, dimensioner og holdbarhed. Artiklen fortsætter under billedet.

Armene står klar inde i værkstedet

Ikke kun for sjov - Jeg bruger ikke 140 timer på at lave noget, der kun er for sjov, siger han, selv om han mener, at vi skal smile lidt mere.

- Denne her robot er pacifist, fordi den er lavet af træ, og hverken peger på eller skyder på nogen, siger han og snakker om legetøjsgeværer, nedskydningerne af civile i Myanmar og de mange high school skyderier i USA.

- Den skal beskytte kulturen, siger han, der ligesom de andre kunsterne på festivalen har rødder i graffitikulturen, som han har dyrket siden 1984. Derfor vil hans bogstaver Z, E, D og Z også være at finde i graffitiskulpturen, når den er færdig.

Baggrunden i graffitikulturen gør også, at han har det helt fint med, at skulpturen trods det store arbejde formentlig kun er et midlertidigt kunstværk, på samme måde som graffitien blev fjernet igen. Artiklen fortsætter under billedet.

Inde i robotten af træ er der et stålskelet, som vejer 1.250 kilo. Det sikrer, at skulpturen er stabil i blæsevejr.

- Jeg har ikke brug for at eje en masse ting og kan godt lide, at ting bare er midlertidige, siger han, der stammer fra den mindre hollandsk by Leiden, har boet i Amsterdam, inden han i 10 år boede i Milano i Italien, for så for nogle år siden at flytte tilbage til Amsterdam.

RWG Han ser lidt træt ud, joker med at han er 85 år og erkender, at det er hårdt arbejde men også virkelig sjovt at lave den her skulptur.

- Jeg er priviligeret at kunne leve af at male og alve skulpturer, men det er ikke altid noget let liv, siger han.

Den nye robot bliver en del af hans projekt RWG »Robot with Guns« og kommer i første omgang til at stå på banegårdspladsen.

- At lave sådan en stor robotskulptur er noget af det, der længe har stået på min bucket list, siger han tilfreds. Artiklen fortsætter under billedet.

En træt men glad Zedz i liften. Han har i over halvanden uge arbejdet cirka 10 timer dagligt på skulpturen.

- Hvis ellers jeg har gjort mit arbejde ordentligt, så vil folk ikke tænke over alt det arbejde, der rent faktisk ligger bag, og de vil heller ikke tænke over, at den er bygget i træ, siger Zedz, mens han måler og saver, så savsmuldet står til alle sider. Når skulpturen ankommer til festivalpladsen, skal den males med træbeskyttelse i en rigtig robotfarve.

Skulpturen bliver indvidet på banegårdspladsen på lørdag kl. 14.

Monteringen af delene foregår nu stående i en lift, da stilladset ikke er højt nok til, at Zedz kan nå de øverste dele.