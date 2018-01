Graffiti og kunstby på auktion

Når hele Danmark samler ind til hjemløse børn i verdens fattigste lande til Danmarks Indsamling, er Næstved også med. Kommuner fordelt over hele landet har tilmeldt sig »Danmark på Auktion« i forbindelse med Danmarks Indsamling. Næstved Kommune har valgt at sætte byens verdensberømte graffiti på auktion.

- Vi er selvfølgelig stolte af, at Næstved har graffiti i verdensklasse på mange af byens gavle. Auktionen er med til at sætte Næstved på Danmarkskortet samtidig med, at vi støtter en sympatisk og vigtig sag. Det er en mulighed, vi ikke vil gå glip af, siger Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, der håber, at både lokale virksomheder og privatpersoner i og uden for Næstved, vil byde på auktionen.