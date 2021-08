Den 85 år gamle bro, der er en karakteristisk grøn klapbro med græshoppehoved støjer smerteligt, hver gang en bil passerer.

»Græshoppebroen« skriger af smerte

Næstved - 09. august 2021 kl. 14:42 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Støjhelvede: Det er så trist og forfærdeligt. Som at stå ved en maskingeværsalve, siger lokal sommerhusejer.

Det er blevet en pestilens at være nabo til den populære bro mellem Karrebæksminde og Longshave også kaldet »Græshoppebroen«.

Flere borgere og sommerhusejere har henvendt sig til Sjællandske og beskriver et sandt støjhelvede, hver gang en bilkø passerer broen. Senest i weekenden, hvor et stort antal biler lå i kø for at passerer broen, der forbinder Enø med resten af Sjælland.

- Det er så trist og forfærdeligt. Det er som at stå direkte op af en maskingeværsalve, siger Knud Erik Antonsen, der har sommerhus på Folehaven i Vesterhave.

I 2011 blev brodækket udskiftet fra trædæk til glasfiberdæk.

Og for knapt et år siden, blev den 85 år gamle bro, der er en karakteristisk grøn klapbro med græshoppehoved renoveret for godt otte millioner kroner.

Nu klaprer det på broen to gange per bil, der passerer.

Støjgenerne opstår, hver gang en bil passerer over broen, hvor dens hjul rammer sammenføjningen, hvor bro og klap mødes i vejbanen.

- Det giver høje knald, når henholdsvis forhjul og baghjul passerer.

- Det er blevet et støjhelvede, som kan få selv de mest tålmodige til at holde sig for ørerne, tage ørepropper på eller forberede fraflytning for at udholde den forfærdelige støj, når biler kører over broen, siger Knud Erik Antonsen.

Gang i løsning Imidlertid er det en problematik, Næstved Kommunen allerede er bekendt med.

- Støjgenerne lyder fuldstændig, som beskrevet. Og vi er i gang med at finde en løsning, siger Peter Kapiczynski Nielsen, der også var projektleder på renoveringen af broen for et år siden.

- I løbet af de seneste uger er der foretaget undersøgelser, og problemet er lokaliseret, siger Peter Kapiczynski. Han forklarer, at undersøgelserne har afdækket problemet.

- Vi er blevet klogere.

- Lyden forårsages af en metalskinne, der har til formål at skåne kanterne i betonadskillelsen, der hvor broen går fra hinanden og rejses, siger han.

Problemet opstår fordi, selve skinnen arbejder, og det danner et lille luftrum, der hvor skinnen hviler mod betonen.

Undersøgelserne lige nu går på at finde det bedste materiale til at udfylde dette tomrum med, og arbejdet anses i øvrigt for at være et mindre driftsarbejde, der blot skal fixes.

- Jeg forventer, at lyden er dæmpet betragteligt i løbet af kort tid, siger Peter Kapiczynskir, der også har informeret brovagterne om arbejdet.

