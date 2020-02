Kurt Eriksen, formand for grundejerforeningen Enø Strand, tror ikke det bliver et problem at finde frivillige chauffører. Arkivfoto: Mogens Lorentzen

Græshoppebroen lukker: Kørselsordning snart på plads

Næstved - 12. februar 2020 kl. 17:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når broen lukker står Enø sammen.

Næstved Kommune forsyner Lokalrådet og grundejerforeningerne med en 9 personers minibus og betaler brændstof og forsikring, mens broen renoveres og spærres for alle former for kørende trafik. Og så er det ellers op til de lokale kræfter at sørge for, at ældre og gangbesværede kan blive kørt til foden af Græshoppebroen.

Møde på lørdag Lørdag er der kaldt til møde i Fællesudvalget på Enø, Lungshave og Fjordhusene, som dækker samtlige grundejerforeninger på Enø-siden. Og her er kørselsordningen på dagsordenen, fortæller formand for grundejerforeningen Enø Strand, Kurt Eriksen.

- Først går vi i gang med en behovsundersøgelse for at se, hvor mange der vil få brug for transport til og fra øen under brorenoveringen. Dernæst laver vi en køreplan, siger Kurt Eriksen.

Enø og Lungshave tæller godt 1200 sommerhuse og det vurderes, at 460 bor i husene hele året. Dem, der bor tættes på Græshoppebroen vurderes ikke at have behov for transport i lukkeperioden, mens der er anderledes udfordringer for fastboende i de store sommerhusområder længst ude på øen.

Minibussen vil tilbyde gratis transport og skal bemandes med frivillige chauffører.

- Det bliver ikke noget problem at finde frivillige. Flere har allerede vist interesse så jeg tror derimod vi kommer til at skuffe nogle, der gerne vil være med i ordningen, siger Kurt Eriksen.

Slidt, gammelt insekt Græshoppebroen blev indviet i 1936 og er et imponerende bygningsværk i træ, beton og stål på hele 200 ton. Broen fik officielt sit nuværende navn i 1988 i forbindelse med en renovering, men den aldrende konstruktion trænger nu gevaldigt til en større renovering.

Fugtisoleringen på tilslutningsramperne fungerer ikke længere, som den skal, og det betyder, at der siver vand ind i konstruktionen. Samtidig er broens dæk på klappen nu så dårlig, at det skal skiftes helt ud. Som led i arbejdet skal den bærende stålkonstruktion blandt andet også renses for rust, og der skal laves ny fugtisolering langs hele broen.

Efter renoveringen vil der ikke længere være et brodæk af stål, men i stedet af træ som underlag for bildækkene. Dermed går broen tilbage til sit gamle og tilsyneladende mere holdbare design.

Hele renoveringen vil koste otte millioner kroner og vil forlænge broens levetid med yderligere 25 år.

