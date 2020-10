Den er ikke helt klar endnu - for sejlerne. Foto: Jens Wollesen

Græshoppebroen: Klappen sidder fast

Biler, busser og cykler kan frit og sikkert køre over Græshoppebroen, men skibene må vente lidt endnu.

Det har vist sig, at broklappen mangler en lille smule frirum fra tilslutningsfaget for at kunne løfte sig.