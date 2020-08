Godt vejr giver flere badegæster: Kig efter en livredder

Det rød-gule flag: Hvis det rød-gule flag er hejst i livreddertårnet, betyder det, at livredderposten er åben, og at du kan udvise almindelig opmærksomhed, når du bader. To rød-gule flag i vandkanten markerer også det område, som livredderne anbefaler til badning. Det er her, livredderne undersøger vandforholdene, og her du kan svømme, hvis du ønsker at være under opsyn.