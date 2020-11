Se billedserie Anne Roerholt vil stadig være i synergi med vaskecenteret selvom Bob Holmgård overtager Næstved Vaskecenter i Sct. Jørgens Park, og flytter den til Østergade sammen med Holmgård Rens & Vask. Fotos: Dorte Rye Silbo

Godt makkerskab går rent ind

Næstved - 26. november 2020 kl. 12:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Bob Holmgård forener Næstved Vaskecenter og Holmgård Rens & Vask, så de bliver til en, stor ekspertise indenfor deres felt. Vaskecenteret lukker i Sct. Jørgens Park og fra 7. december er de top­tunede i Østergade 12 i Næstved.

5. december er sidste åbningsdag for Næstved Vaskecenter i Sct. Jørgens Park, men kunderne slipper ikke for Anne Roerholts vaskekundskaber. Hun vil stadig sørge for at kundernes tøj, duge og andre opgaver bliver gjort rene.

Anne Roerholt har i flere år haft et godt samarbejde med Bob Holmgård, indehaver af Holmgård Rens & Vask, og da hendes mand Gert Roerholt døde for godt et år siden, har hun nu valgt at sælge forretningen til Bob.

- Gert startede det hele, og tog sig af blandt andet regnskaber. Det er slet ikke mig. Nu vil jeg have et almindeligt job og holde mere ferie, fortæller Anne Roerholt, der sammen med Gert havde drevet Næstved Vaskecenter i Skovbrynet. I 2011 overtog parret også renseriet i Sct. Jørgens Park. Hun glæder sig nu til kun at skulle have fokus på produktionen i vaskeriet.

Overtog renseri efter stedfar Da Bob Holmgårds stedfar, Peer Nielsen i 2018 valgte at gå på pension overtog Bob renseriet i Østergade 12. Peer Nielsen havde for flere år siden drevet både det daværende renseri på Axeltorv og renseriet i Østergade.

Bob Holmgård er vokset op med vask og rens. Da han var færdig med skolen, ville han være en del af renseriet. I dag kan man også finde Holmgård Rens & Vask i Brøndby. Her har Bob Holmgård sit primære virke, men han vil dog flekse rundt blandt butikkerne. Det gælder også vaskeriet med samme navn i Vordingborg, der snart bliver udvidet og etableret på en ny adresse.

Der ingen grund til panik for de kunder, der altid har været vant til at Anne Roerholt har taget sig kærligt af vasketøjet. Rullen til duge bliver fortsat brugt flittigt bare et andet sted. Foto: Dorte Rye Silbo

Anne fortsætter med vasketøjet - Vi har ikke plads nok i Vordingborg, og det vil give en god synergi at lave et stort vaskecenter. Det er vigtigt, at understrege, at det stadig er Anne, der vil stå for kundernes vasketøj. Det vil flere være trygge ved, fortæller Bob Holmgård, og tilføjer: Det er en win-win-situation for alle parter, som giver rigtig god mening.

Færre festtøj og minkpelse Duge, festtøj, dyner, luftmadrasser, tæpper og ikke at forglemme minkpelse bliver der taget hånd om i Holmgård Vask og Rens, men selvfølgelig kan corona-tilstanden også mærkes.

- Det er stille i denne tid med duge, festtøj og skjorter. Der bliver ikke holdt fester og bankfolk, der tager en ren skjorte på hver dag, sidder hjemme i joggingtøj, fortæller Bob Holmgård.

Men at de vender tilbage er Anne og Bob enige om, for det er svært ikke at benytte sig af tilbuddet om at få renset sin skjorte for 19 kroner, og så er den endda nystrøget af Anne Roerholt.