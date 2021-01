Man skal hjælpe dem, der har brug for hjælp, siger Cathrine Riegels Gudbergsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Godsejer vil hjælpe de svage

Næstved - 28. januar 2021 kl. 06:31 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Liberalisme og omsorg for de udsatte opfattes ikke altid synonymt. Alligevel får blå bloks repræsentant i Handicaprådet, Cathrine Riegels Gudbergsen (V), et godt skudsmål af Mona Lisa Serritslev, der kalder godsejeren fra Broksø Gods for »usædvanlig af en Venstre-kvinde at være«. Det er dog ikke så mærkeligt, siger Cathrine Riegels Gudbergsen.

- Nu er jeg ikke bare Venstre-kvinde men også landmand med en stor gård. Og i gamle dage var det dem, der sørgede for dem, der ikke havde så meget. De kom ud med madpakkerne i marken, sørgede for Maren i Kæret og gav uddannelse til børnene. Det er historisk betinget - sådan gjorde man bare, fortæller Cathrine Riegels Gudbergsen.

- Andre partier har måske kørt plat på det, men jeg mener oprigtigt, at man skal hjælpe dem, der har brug for hjælp. Jeg mener dog også, at man skal hjælpe dem til at kunne hjælpe sig selv i stedet for at overtage deres liv. Det er nok dér, den liberalistiske tanke kommer ind, fortsætter hun.

Afstigmatisering Hun har siddet i byrådet i to perioder og i Handicaprådet i én periode via sin plads i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Hun giver Mona Lisa Serritslev ret i, at Handicaprådet ikke har været særlig synligt. Men det er der en grund til.

- Handicaprådet kender man kun, hvis man selv har et handicap eller for eksempel får et barn med et handicap. Sådan er det med alle organisationer. Man lærer dem først at kende, når man har brug for dem, forklarer Cathrine Riegels Gudbergsen.

Hun mener, at en kvinde som Mona Lisa Serritslev er en god ambassadør for Handicaprådet, fordi hun taler åbent om det at have et handicap og dermed afmystificerer det.

- Det er ligesom med børn, der spørger i stedet for bare at stå og glo. Der er så mange, der har udfordringer. Der er ingen grund til at stigmatisere eller sygeliggøre dem, siger Cathrine Riegels Gudbergsen og tilføjer, at humor er et vigtigt våben i afstigmatiseringen.

- Jeg kan ikke fortælle en joke om en etbenet i disse Me Too-tider. Men det kan Mona Lisa, fastslår hun.

Svære betingelser Ifølge Cathrine Riegels Gudbergsen skulle Handicaprådet bruge det første år på at lære hinanden og deres arbejdsopgaver at kende. Først herefter kunne idéerne blomstre, men så kom coronaen, der tvang rådets medlemmer til at mødes først med afstand og siden digitalt. Det spolerede den kreative proces.

- Onlinemøder fungerer fint, men de dybdegående diskussioner kommer der ikke ud af det. Det bliver mere drift og mindre udvikling, siger Cathrine Riegels Gudbergsen, der sammen med de øvrige rådsmedlemmer kan håbe, at arbejdsbetingelserne i 2021 bliver normaliserede.

- Der er altid nogle, der er stærkere i det organisatoriske bagland, mens andre vil ud og være synlige. Jeg synes, at vi har et godt handicapråd med nogle fantastisk aktive mennesker. Men det var Mona Lisa og Karina, der tog teten og var primus motor i forhold til memes. De er langt fremme i bussen, og jeg sætter pris på samarbejdet.

