Godsejer glæder sig over nyt projekt: Det er en gave til naturen

Næstved - 30. januar 2021 kl. 09:51 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Normalt er det ikke let at få landmænd til at afgive deres jorde til genopretning af naturen. Men ved Saltø Å har lodsejerne været med i processen hele vejen rundt og er blevet kompenseret med erstatningsjord, for de arealer, de har afgivet til et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter.

- Det er en gave til naturen. Intet mindre, fastslår godsejer på Saltø Gods, Carl Graf von Scheel-Plessen.

Han roser kommunen og landinspektøren for arbejdet med at informere lodsejerne og glæder sig til flere våde enge og søer langs Saltø Å.

- Jeg glæder mig til at se Saltø Å blive genslynget i sit naturlige forløb, og vi forbedrer livet for fugle og fisk - og ikke mindst vandkvaliteten i Karrebæk Fjord, siger han.

Ingen turstier Offentligheden skal dog ikke regne med at kunne tage vandrestøvlerne på for at besigtige det nye naturområde.

- Der vil ikke blive anlagt turstier i området. Det er et naturprojekt og ikke et turistprojekt, fastslår Carl Graf von Scheel-Plessen.

Formanden for Teknisk udvalg, Helle Jessen (S), glæder sig også på naturens vegne, når 172 hektar konventionel landbrugsjord forvandles til vådområde med våde enge og søer.

- Det bliver en kæmpe grøn korridor gennem landskabet, og jeg synes også, det fortæller historien om, at landbrug og miljøinteresser ikke nødvendigvis er to modstridende parter. Vi har set det ske ved Bjørnebækken og nu sker det ved Saltø Å, at vi genopretter naturen i samarbejde med lodsejerne, siger hun.

Vandstanden i området vil skifte hen over året fra at være med synligt vandspejl på store flader om vinteren til grønne enge langs med vandløbet om sommeren.

