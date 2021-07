Godsejer Christian Danneskiold Lassen erkender modstand i lokalområdet, men håber på at lande en løsning som de fleste kan leve med. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Godsejer: Vigtigt vi står sammen om grøn energi

Næstved - 02. juli 2021 kl. 08:55 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Jeg kender jo de fleste i Fensmark. Det er flinke folk, så jeg ønsker ikke at trumfe noget igennem, som ikke har gang på jord.

Godsejer på Holmegaard Gods, Christian Danneskiold Lassen, erkender at planerne om en energipark med 80 hektar solceller, to kæmpemøller og en ændret linjeføring af omfartsvejen, møder modstand i lokalområdet. Det sker især fordi projektet er vokset med godt 30 hektar siden det første gang blev præsenteret for lokalrådet og nu er kommet tættere på beboerne i kommunens næststørste bysamfund.

- Det er ingen hemmelighed, at det handler om økonomi og jeg har 10 medarbejdere at tage vare på. Derfor er projektet blevet større end det vi først planlagde, men jeg håber vi kan lande en løsning som de fleste kan leve med, siger godsejeren.

Invitationen

Da planerne første gang fik luft under vingerne inviterede Christian Danneskiold Lassen lokalrådet og Dansk Naturfredningsforening på tur i terrænnet og politikerne i Plan- og erhvervsudvalget trak også i gummistøvlerne for at se nærmere på projektet. Alt sammen for at stå på god fod med naboer, naturfolk og beslutningstagere.

Nu er stemningen vendt i lokalområdet og godsejeren erkender at det bliver svært at nå i mål med hele projektet.

- Måske får jeg ikke lov til at opstille nye vindmøller. Jeg ved det ikke, men nu har vi fjernet de to ældste møller og de to tilbageværende vil også blive fjernet, hvis vi får tilladelse til to større møller på arealet, siger Christian Danneskiold Lassen.

Kommunen presser på

Det er ikke kun godsejeren, der er interesseret i energiparken nær Fensmark. Det samme er kommunen, som er kommet under gevaldigt pres om mere grøn energi, da kommunens egen klimaplan kræver at CO2 udslippet skal reduceres med 70 procent frem mod 2030 - i forhold til niveauet i 1990.

- Vi ser det ene solcelleprojekt efter det andet blive hældt ned af brættet, så jeg handler også i kommunens interesse, pointerer Christian Danneskiold Lassen.

For at realisere projektet skal godsejeren starte med finde 4,5 millioner kroner til en grøn pulje, der skal kompensere naboerne økonomisk. Og så skal der landes en kontrakt med et af de selskaber, der udbyder solenergi. Det er endnu ikke på plads, så meget afhænger af den debat som kommer i kølvandet på det oplæg som kommunen har rundsendt til naboerne.

- Ja, der er flere penge i at leje jorden ud til solceller end at dyrke den selv. Men det hele skal hænge sammen, så jeg ved endnu ikke hvad der sker, siger godsejeren på den smukke trefløjede bindingsværksejendom, der har været i slægtens eje siden 1801.