Gode råd: En fed jul - men giv ikke resterne til hunden

24. december 2017

Dyrlæge Søren Skovsgaard, der, efter 25 år som ansat dyrlæge, for få måneder siden åbnede egen dyrlægepraksis på Torpevej nord for Herlufmagle, kender alt til de problemer, især hunde kan have med at spise resterne fra julebordet.

Men det kan være livsfarligt med julemad til hunden.

- I december oplever vi generelt flere hunde i klinikken med dårlig mave, eksempelvis diarré, opkast eller forstoppelse, siger dyrlægen.

Der er visse julevarer, der er no-go for især hunde: Nødder og mandler kan hunde have svært ved at fordøje. Derudover kan de indeholde stoffer, som hundene ikke kan tåle. Nogle typer af nødder kan endvidere være angrebet af svampe, som kan udvikle skadelige giftstoffer.

Det meste traditionelle julemad indeholder væsentligt mere fedt end det, vi normalt fortærer. Fedt er et glimrende og energiholdigt næringsmiddel til hunde, men er de ikke vant til det, og får de det i for stor en mængde, kan det have fatale konsekvenser.

Forklaringen skal findes i bugspytkirtlen. Denne kirtel producerer, udover insulin, også en række forskellige fordøjelsesenzymer. Når disse aktiveres i selve bugspytkirtlen, som de gør i tilknytning til fedtrige måltider, begynder de bogstavelig talt at fordøje kirtlen indefra. Denne reaktion kan fremkalde bughindebetændelse med blodforgiftning og efterfølgende chok.

- Pas også på med ande- og gåseskrog. Det meste af det fjerkræ, vi sætter til livs, er efterhånden produceret ud fra dyr, som er så unge, at deres knogler endnu ikke er færdigudviklede og således mere består af brusk end af egentlig knoglesubstans. Det gør, at hunde ofte kan æde skroget uden at risikere læsioner i mave/tarm regionen. Anderledes forholder det sig med ænder og gæs. Deres knogler er ofte hårde og splintrer ligesom glas, og kan således i nogle tilfælde perforere mavesæk og tarme hos hunde, advarer Søren Skovsgaard.

Julestjerner i potte er for eksempel ofte en stor fristelse for specielt hvalpe, men de er mere giftige end de fleste giftsvampe i den danske natur.

Pas også på, hvis der hænger godter på juletræet. Hunden kan i bestræbelserne på at erhverve sig en af disse risikere at vælte juletræet med lys og glaskugler, hvilket i værste fald kan ende med skårne poter og ild i juletræ med mere.

- En kat har sjældent fordøjelsesproblemer i forbindelse med menneskemad. De holder sig i almindelighed fra at spise denne og kan iøvrigt bedre tåle fedt. Men katten kan f.eks. komme til at sluge et gavebånd, som den har leget med. Sådan et snoet gavebånd kan være yderst problematisk at få ud igen, hvis det har sat sig fast i halsen, siger dyrlægen.

Og til sidst et lille julefif til hundeejere. Har hunden set sit snit til at guffe al andefedtet, der er sat til afkøling, kan man gøre en ting i følge Søren Skovsgaard:

- Læg en håndfuld salt under hundens tunge. Så vil den automatisk kaste al fedtet op igen.