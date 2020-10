God whisky holder coronaen væk

Kan du ikke lige tage et billede af min svigerfar med de der par flasker. Det bliver han glad for.

Frank Kyhn har forsynet sig i Meny i Østergade. Med et par solide kager fra bageren og to flasker whisky af mærket Famous Grouse, så han er klar til vinteren og alle de udfordringer, der venter os i hverdagen.

Mogens og Lissy Rosenquist var også at finde med mundbind i Meny. De skulle have kager til kaffen og flottede sig med både napoleonskager og smørkager.

- Alt bliver en vanesag og jeg nyder at slå en sludder af med folk, når jeg er ude at handle. Det kan du ikke gøre på nettet. Og jeg frygter, hvis folk først begynder at isolere sig, bare fordi vi nu skal have et stykke stof for ansigtet, lød det fra Peer Nielsen.