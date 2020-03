Send til din ven. X Artiklen: God plads og håndsprit kan løse mange problemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God plads og håndsprit kan løse mange problemer

Næstved - 12. marts 2020 kl. 21:59 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Er det ok at spørge en medarbejder, om der er risiko for, at det kan være Corona, når vedkommende melder sig syg? Kan man få det mere end en gang? Hvor længe varer det typisk?

Der var pænt mange spørgsmål, som afslutning på morgenmødet. Nogle kunne lægen Sven Trautner svare på, andre måtte folk selv hjem og finde svar på ved at læse på Dansk Erhvervs, Dansk Industris eller nogle af de andre anbefalede hjemmesider med coronainfo.

Indehaver af Brotorvets Cykler Rikke Jensen overvejer, om hun skal bestille lidt ekstra dæk og slanger hjem, så hun ikke risikerer at løbe tør, og har haft fat i sin forsikring for at høre om en eventuel dækning af driftstab, hvis nu alle ansatte blev syge. Det dækker den ikke.

Carsten Rørby-Johansen, medejer af det store transportfirma Rørby-Johansen, var lidt bekymret ved, at en kunde allerede har lukket et kontor på grund af Coronasmitte, og kom derfor for at blive lidt klogere på, hvad der er i vente.

Lisette Poulsen fra Kvalitetsrevision på havnen deltog for bedre at kunne svare på spørgsmål fra kunderne, og Ametsis deltog for at blive lidt klogere på udlandsrejser, da de ofte tager på messer.

Men selv i disse Coronatider er det ikke tilladt at spørge en medarbejder, hvad vedkommende fejler, når han eller hun ringer og melder sig syg:

- Men man kan jo spørge, om vedkommende har overvejet, om det kan være Corona, og at han eller hun i så fald lige skal ringe til lægen, foreslog Sven Trautner.

Som med andre virusinfektioner vil kroppen danne modgift mod Corona, men endnu ved ingen af gode grunde, hvor længe det virker.

- Men det vil i hvert fald gøre, at det bliver en mildere omgang, hvis man får det igen, forsikrede han.

Typisk vil en omgang Corona tage et par uger, mens det vil tage længere for kritisks syge.

Og selvfølgelig blev der spurgt om et bud på, hvor længe det kommer til at vare:

- Et stykke tid, lød det meget luftige svar.

- De næste uger vil vise, hvordan det kommer til at ramme Danmark, tilføjede Sven Trautner og tilføjede, at det er en vinterepidemi, så den vil fade ud på et tidspunkt.

Andre spørgsmål gik på det forsvarlige i at holde større arrangementer med under 1.000 deltagere:

- Kan I styre folk? Er det muligt at lave spacing? Og er der håndsprit tilgængelig, så der kan holdes god håndhygiejne, lød svaret.

Sven Trautner kunne logisk nok ikke svare på alt, men tilbagemeldingen fra deltagerne gik på, at det var rart med saglig oplysning, og at de havde fået indstillet kompasset, og nu var mere rolige ved situationen.