God plads i testcentre: Nyhedens interesse har lagt sig

Næstved - 09. juni 2020

Åbn munden og sig Ahhh.

Det er ikke den store kunst at blive corona-testet. Men stadig færre benytter sig af muligheden via hjemmesiden corona-prover.dk, hvor borgere uden symptomer hurtigt kan smutte ind og booke en tid i regionens tre testcentre i Næstved, Roskilde og Maribo.

- Jeg sidder her med de seneste tal og man kan roligt fastslå, at nyhedens interesse har lagt sig i takt med at samfundet åbner mere op, siger direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen.

God plads i teltene Mandag blev 600 personer testet i Rådmandshaven i Næstved, på Dyrskuepladsen i Roskilde var tallet 520, mens 370 borgere var en tur i Maribo for at blive testet. Det svarer til 30 procent belægning i Næstved og Maribo og 50 pct. i Roskilde.

I Næstved stod testcenteret klar og fuldt funktionsdygtigt den 27. april - i første omgang dog kun for sundheds- og plejepersonale med daglig kontakt til risikogrupper.

Sidst i maj åbnede myndighederne op for massetest af befolkningen, hvor samtlige voksne borgere over 18 år via Nem-Id nemt og ubesværet kan booke tid til podning, der kan påvise om man er smittet eller ej.

Det er der stadig færre, der benytter sig af på trods af Statens Serum Instituts ambitioner om at øge testkapaciteten fra 10.800 til 20.000 daglige test.

- Jeg tror det hænger sammen med, at hvis folk føler sig raske og ikke kender nogen i deres omgangskreds, der er blevet ramt, ja så ser de ingen grund til at tage testen, siger Benny Jørgensen.

Test i flere byer Målsætningen med massetest er ellers at hjælpe myndighederne med smitteopsporing, så vi hurtigere kan få bugt med den lumske virus, som stadig er iblandt os.

Derfor har Region Sjælland planer om at etablere flere mobile testcentre der kører ud til byer som Nykøbing Sjælland, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Korsør, hvor folk har langt til nærmeste testcenter.

- Vi arbejder lige nu med en lastbil-trailer løsning og regner med snart at kunne tilbyde test i flere byer rundt i regionen, siger Benny Jørgensen.

Hvis du bliver testet negativ for Covid-19 skal du ikke foretage dig yderligere. Men hvis du bliver testet positiv, skal du isolere dig selv i mindst syv dage og samtidig går smitteopsporingen i gang.

Det tager rundt regnet to minutter at blive podet for Covid-19. Du kan komme gående, eller du kan komme kørende, uden du behøver stige ud af bilen. Efter få døgn kan du aflæse resultatet af podningen på sundhed.dk.

Udover Næstved, Roskilde og Maribo har staten etableret testcentre i Aarhus, Odense, Aalborg, København, Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Bornholm, Ballerup, Hillerød og Hvidovre.