Glumsø Apotek får ny adresse

Næstved - 24. november 2017 kl. 12:55 Af Mia Than West

Apoteket i Glumsø flytter 160 meter ned af hovedgaden fra de nuværende lokaler i Storegade og til Glumsø Brugsforenings lokaler på Østergade. Apoteker Mads Haaning og uddeler Palle Jensen har netop indgået et nyt samarbejde, der blandt andet skal sikre, at der også i fremtiden er et apotoket i byen, som kan servicere borgerne i Glumsø- og Herlufmagleområdet

- Det er for at sikre et moderne apotek med høj kvalitet. Det er et fuldt funktionelt apotek med det samme personale og det samme sortiment, som kunderne kender i dag, fortæller Mads Haaning.

- Det er vigtigt for mig at bevare apoteket og handlen midt i Glumsø, konstaterer han overfor avisen.

Mads Haaing tiltrådte som apoteker på Sorø Apotek den 1. juni 2016. Siden 1. oktober i år har han også stået i spidsen for Glumsø og Fuglebjerg Apotek.

Det nye apotek bliver på i alt 120 kvadratmeter og indrettes i de nuværende butikslokaler i SuperBrugsen i Glumsø, som i dag bliver brugt til non-food varer som eksempelvis tøj.

Fra årsskiftet overgår brugsen til Spar og i den forbindelse sker en større rokade.

- Vi skal alligevel rykke rundt. Vi sælger ikke så meget tøj, så jeg har noget plads, som jeg egentlig ikke har brug for, forklarer Palle Jensen.

Derfor har han besluttet at leje et område af butikken til Mads Haaning. Aftalen faldt på plads mandag, og facaden ud mod Østergade samt selve butikslokalet er ved at blive gjort i stand.

Apoteket bliver en selvstændig butik, der placeres udenfor det nuværende butiksområde tættest på indgangspartiet til Brugsen og parkeringspladser. De to butikker vil fremover have samme indgang til forområdet, men hver deres indgang til selve butikkerne.

Indflytningen vil ske i løbet af februar måned udenfor apotekets åbningstid. Den endelige dato er endnu ikke fastsat.

- Det nuværende apotek fortsætter indtil flytningen, så borgerne vil ikke komme til at mærke det, forsikrer Mads Haaning.

Åbningstiderne på apoteket forbliver, som de altid har været: Mandag til torsdag fra kl. 9-17.30, fredag fra kl. 9-18 og lørdag fra kl. 9-13.