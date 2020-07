Omkring en tredjedel af de 150 gram kokain havde manden allerede solgt videre for 25.000 kroner.Foto: Jens Wollesen

Glemte at blinke af og blev standset: Nu er han dømt for salg af 150 gram kokain

Næstved - 16. juli 2020 kl. 07:19 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er ude at køre med 106 gram kokain og 25.000 kroner fra et tidligere narkosalg, ville de fleste nok være ekstra opmærksomme på at overholde færdselsreglerne. Det var en 22-årig mand fra Næstved ikke, og nu skal han ti måneder i fængsel.

Manden havde nemlig øjensynligt ikke set politiet i sit bakspejl, eller også blev han så befippet over patruljevognens tilstedeværelse, at han glemte at blinke af, da han på juni måneds sidste dag klokken 18.10 drejede op ad Snerlevej i Næstved.

Derfor blev han standset, og i hans bil fandt betjentene kokainen og pengene.

Ville tilstå med det samme Den lille og spinkle, karseklippede mand blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved forrige torsdag, hvor han egentlig var villig til at erkende det hele og modtage en straksdom.

Det var hverken dommer eller anklager dog med på, da politiet stadig manglede at få låst to af hans telefoner op, som kunne indeholde beviser for yderligere kriminelle forhold.

Hurtig handling Ordensmagten har dog handlet hurtigt, og bare otte dage efter grundlovsforhøret kunne den 22-årige så fremstilles i retten igen med et fuldt anklageskrift tilgængeligt. Endnu engang erkendte han besiddelsen af de 106 gram kokain, om end han dog fortalte, at noget af narkoen var til ham selv og ikke beregnet til videresalg.

De 25.000 kroner, han blev fundet i besiddelse, stammede fra ét enkelt salg, forklarede han. Det blev omregnet til omkring 44 gram, så den samlede mængde, manden blev dømt for, endte på 150 gram.

Retssagen var hurtigt overstået. Anklageren procederede for et års fængsel, men dommeren mente, at ti måneder ubetinget var nok. Der er uden tvivl blevet lagt vægt på, at den 22-årige valgte at tilstå det hele.

Manden valgte også at modtage dommen uden betænkningstid i forhold til at anke, og han blev derefter varetægtsfængslet frem til endelig afsoning.

