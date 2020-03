"Glemsom" butikstyv

Torsdag eftermiddag kørte politiet ud til Bilka i Næstved Storcenter, hvor en 24-årig udenlandsk mand blev tilbageholdt for butikstyveri. Han blev opdaget, da en butiksdetektiv havde overværet ham gå ind i et prøverum med et par sko i hånden, komme ud med dem på fødderne, for derefter at ville forlade butikken - han havde bare "glemt" at betale for skoene først.