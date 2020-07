Glasværk om mulig havnelukning: - Det er ærgerligt

Det er den umiddelbare konklusion hos Ardagh Glass Holmegaard på borgmester Carsten Rasmussens (S) nye udmelding om, at han ønsker at lukke erhvervshavnen.

- Det er nyt for mig, at Carsten Rasmussen ønsker erhvervshavnen nedlagt, siger Kim Holmberg, økonomidirektør på glasværket, da Sjællandske kontakter ham.

De seneste mange år har glasværket fået sejlet sine råvarer til havnen i Næstved, og skal glasværket til at benytte en anden erhvervshavn, vil det under alle omstændigheder komme til at kræve længere transporttid og bliver dermed dyrere for glasværket.