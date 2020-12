Glasværk giver ansatte gavekort til det lokale: Så meget kan de købe for

Det er varmt at arbejde i glasværket, og medarbejderne har døjet med mundbind og andre coronarestriktioner. Derfor vil vi gerne kompensere med et gavekort til Næstved Storcenter, siger finansdirektør i Ardagh Glass Holmgaard, Kim Holmberg.

Næstved - 16. december 2020 kl. 06:40 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Alle medarbejdere på glasværket Ardagh Glass Holmegaard får i år et gavekort på 1650 kroner, som kan bruges butikkerne i Næstved Storcenter. Gavekortet er en særlig tak til ansatte for deres indsats i et ekstraordinært besværligt år med Corona. Det har for eksempel blandt betydet, at glasværksarbejderne har skullet vænne sig til at bruge værnemidler ved de varme glasovne.

- Vi vil gerne sige tak og give en kompensation alt det besvær som coronarestriktionerne har medført for vores medarbejdere, siger finansdirektør Kim Holmberg fra Ardagh Glass Holmegaard.

Støtter storcenter Det er også vigtigt at for glaskoncernen at julegaven til medarbejderne kommer de handlende i Næstved til gode. Derfor skal gavekortene indløses i Næstved.

- Valget faldt på gavekort til Næstved Storcenter, fordi vi ved at de fleste medarbejdere bor i nærheden af centret og handler der, forklarer Kim Holmberg.

Ekstra løn oveni En medarbejder må modtage gaver til en værdi på 1200 kroner skattefrit. Det betyder at der skal betales skat af de sidste 450 kroner som de ansatte modtager på gavekortet fra Ardagh Glass Holmegaard. For ikke at udhule gavechecken, vil Ardagh derfor lægge pengene til skattebetaling oveni den næste løn.

Køb gaven lokalt I sidste uge opfordrede Næstved Cityforening til at købe julegaverne i de lokale detailbutikker. Sammen med 28 andre handelsforeninger i landet sendte Cityforeningen et åbent brev til erhvervsminister Simon Kollerup, hvor de kritiserer regeringens budskab om at danskerne bør klare julehandlen på nettet i stedet for i de fysiske butikker i år. I Næstved er er dog stor opbakning til de fysiske butikker, og rigtig mange virksomheder har valgt at forære deres ansatte gavekort til de lokale forretninger, fortæller citychef Daniel Lillerøi.

- Hvert år omsætter cityforeningens butikker for godt 200 millioner kroner, der er solgt som gavekort. Der er en tendens til, at Næstveds virksomheder er blevet mere opmærksomme på at støtte lokalt.

Omsætningen fra gavekort er endnu ikke gjort op for i år.

