Koncerten foregår i Hebsgaard-hallen. I forgrunden er et værk lavet i samarbejde med Per Kirkeby. Foto: Kim Rasmussen

Glassisk koncert på glasværk

De to musikere kommer til at spille Bachs smukke toner krydset med improviserede saxofoniske stykker omgivet af glasværker fra gulv til loft.

- Der sker noget helt specielt med musikken, når man fjerner scenen og erstatter den med et kunstlandskab udformet i glas. Tonerne fra instrumenterne resonerer på en helt bestemt måde, og bliver allestedsnærværende i både krop og sjæl, forklarer Kristoffer Rosner Jensen, der er event manager Holmegaard Værk.

De to musikere kommer til at spille musik blandt glasværkets kunst i Hebsgaard-hallen.

Her er fyldt med værker fra Per Steen Hebsgaards samarbejder med store kunstnere, der blandt andet tæller Per Kirkeby, Erik A. Frandsen, Ursula Reuter Christensen og mange flere.